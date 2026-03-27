Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Mercedes la fa franca e Antonelli ora ci crede di più

Alle altissime velocità in fondo al rettilineo di Shanghai non era sufficiente a chiudere l’ala nei tempi e nelle modalità previste. Insomma, caso neppure aperto
Giorgio Pasini
1 min

Linea morbida. E Mercedes giustificata, per non dire graziata. No, non parliamo del caso rapporto di compressione del turbo, roba vecchia. Sotto i riflettori Fia, accesi dagli altri team, Ferrari in primis (possibile che i tecnici federali siano sempre un po’ addormentati?), la chiusura in due tempi dell’ala anteriore della W17 in Cina. Contro il regolamento, per il quale l’avaria è l’unico caso non sanzionabile. E la Mercedes ha spiegato l’accaduto con un

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS