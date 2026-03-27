La Mercedes la fa franca e Antonelli ora ci crede di più

Linea morbida. E Mercedes giustificata, per non dire graziata. No, non parliamo del caso rapporto di compressione del turbo, roba vecchia. Sotto i riflettori Fia, accesi dagli altri team, Ferrari in primis (possibile che i tecnici federali siano sempre un po’ addormentati?), la chiusura in due tempi dell’ala anteriore della W17 in Cina. Contro il regolamento, per il quale l’avaria è l’unico caso non sanzionabile. E la Mercedes ha spiegato l’accaduto con un