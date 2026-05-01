Ferrari, l'ala rotante fa sperare: a Miami Leclerc davanti a tutti nelle libere

Prime e uniche prove libere del Gran Premio di Formula 1 di Miami nel segno della Ferrari, presentatasi in Florida con diversi aggiornamenti tra cui l'ala rotante 'macarena'. A segnare il miglior tempo è Charles Leclerc in 1'29''310 davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0''297) ed alla McLaren di Oscar Piastri (+0''448). Quarta l'altra Rossa di Lewis Hamilton (+0''467) che ha preceduto le Mercedes del leader del Mondiale Kimi Antonelli (+0''769) e di George Russell (+0''790). Settimo crono per il campione del mondo su McLaren Lando Norris (+0''898).

La Ferrari ha mostrato miglioramenti sul fronte della power unit presentandosi con un importante aggiornamento software. L’intervento si è concentrato sulla gestione del sistema ibrido e dell’energia, con il chiaro obiettivo di migliorare l’erogazione. Alle 22.30 (ora italiana), la qualifica per la gara sprint in programma domani, sabato 2 maggio, alle 18 (ora italiana).