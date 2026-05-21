Hamilton: "Voci addio? Sto programmando i prossimi 5 anni, spero di restare in Ferrari per tanto tempo"

MONTREAL (CANADA) - "Adoro venire qui, ci sarà anche mia madre per godersi un’atmosfera che qui è unica. La pista è una delle miglior al mondo e qui ho vissuto grandi momenti. Per me e la Ferrari spero in un weekend migliore, abbiamo appreso molto soprattutto dall’ultima gara. Il team ha lavorato sodo e lo ringrazio”. Queste le parole del pilota della Rossa, Lewis Hamilton , alla vigilia del weekend del Gp del Canada, sul tracciato di Montreal . “Penso che si possa estrarre ancora molto dalla macchina, e qui può succedere di tutto. Con l’aggiornamento portato a Miami? Penso che più o meno saremo al livello di McLaren e Red Bull che sono cresciute. Mercedes, però, porterà un grande aggiornamento”, ha aggiunto. A proposito della presenza della madre ha commentato: "È da un po’ che volevo viaggiasse per vedere posti come il Canada. Ma ha sempre tirato fuori delle scuse. Ma stavolta me l’aveva promesso e lei stessa è stata contenta di venire con me. Ci siamo divertiti molto, è la mia migliore amica e sono felice che sia qui”.

Hamilton e l'importanza del simulatore

Attualmente quinto in classifica con 51 punti - gli stessi del connazionale della McLaren Lando Norris -, ben 49 in meno rispetto al leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, il sette volte campione del mondo spiega: “Il simulatore della Ferrari è il migliore mai visto. Così come il gruppo, il più ampio con cui ho lavorato. Ho dato delle indicazioni sulle simulazioni e stiamo crescendo. In Mercedes, al mio arrivo, ero indietro in tema di simulatore e pian piano ho cominciato ad usarlo di più. Nel 2012, a Singapore, usai esattamente lo stesso assetto al simulatore e in gara: unica volta. In Ferrari ho lavorato tanto al simulatore, ma ho deciso ora di concentrarmi di più sui dati e sui dettagli, cosa che ha portato a un’ottima integrazione col lavoro degli ingegneri. Ma questo non vorrà dire che non userò più il simulatore”.

Hamilton sul suo futuro in Ferrari

A chi gli chiede delle voci sul suo addio al Cavallino Rampante, il classe '85 risponde con chiarezza: "Ho ancora un anno e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo”.