Antonelli vola nel Mondiale. E volano gli ascolti su Sky per la Formula 1

- Grandi ascolti ieri su Sky per la Formula 1. Il GP del Canada vinto dal leader mondiale Kimi(Mercedes) su Lewis(Ferrari) – in diretta dalle 22 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno – ha totalizzato 1 milione e 119 mila spettatori medi in total audience*, con 2 milioni e 22 mila contatti unici** e il 7% di share tv*. Grande seguito anche per gli studi post gara, che su Sky hanno raggiunto 385 mila spettatori medi* e il 4% di share tv*, mentre la differita in chiaro della gara su TV8, in onda alle 23.40, ha ottenuto un ottimo risultato con 798 mila spettatori medi* e l’11,6% di share tv*.

Lato digital, la Formula 1 in Canada ha invece generato, nel corso del weekend, 805 mila utenti unici, 4 milioni 800 mila pageviews e 1 milione di video views sul sito, oltre a 1 milione 800 mila interazioni e 26 milioni di video views sui canali social di Sky Sport F1.