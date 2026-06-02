Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ferrari, Montecarlo occasione riscatto: Leclerc tuta speciale, Hamilton punta sulle direttive FIA

Il circuito del Principato di Monaco è da sempre favorevole alle Rosse: Vasseur crede nei suoi piloti
3 min
leclerchamiltonantonelli

Il mondiale di Formula 1 arriva in Europa dopo cinque gare dominate dalla Mercedes, e in particolare da Kimi Antonelli, ma l'approdo al Vecchio Continente è previsto al Principato di Monaco, dove la generale superiorità dei bolidi tedeschi potrebbe essere messa in discussione. E a puntare alla riscossa sullo storico circuito cittadino, lento e con tante curve, è soprattutto la Ferrari, sia per una monoposto che punta più sull'agilità che sulla potenza, sia per il fatto di schierare uno specialista come Charles Leclerc, oltre ad un campione come Lewis Hamilton.    Negli ultimi sei anni, il monegasco ha conquistato tre pole position ed è salito altrettante volte sul podio, con una vittoria due anni fa che spera di ripetere. Per l'occasione, Leclerc ha scelto di indossare una tuta speciale, dove il bianco prevale sul rosso e in una combinazione che ricorda la bandiera del Principato. Il sogno è sfoggiarla sul podio.

Le nuove direttive della Fia

A dare ulteriore spinta alle ambizioni di Maranello sono arrivate le direttive della Fia, specifiche per la prossima gara e volte a ridurre al massimo le occasioni di pericolo. Anzitutto, sarà vietato l'uso dell'aerodinamica attiva in ogni parte del tracciato, quindi le ali non potranno essere aperte dai piloti nemmeno in qualifica per evitare di raggiungere velocità troppo elevate. Inoltre, sarà  obbligatorio usare una mappatura specifica del propulsore elettrico che ne riduce l'iniezione di potenza, anche in questo caso per evitare situazioni di pericolo in un tracciato senza vie di fuga. Rimane però operativo l'overtake mode, che dovrebbe rendere meno complessi i sorpassi su un circuito spesso percorso dalle monoposto in modalità trenino.

Antonelli non smette di stupire

Ma non è solo la Ferrari a contare su una teorica limitazione dello strapotere Mercedes, dato che anche la McLaren si è mostrata finora molto efficace nelle curve lente e la Red Bull può sempre contare sulle straordinarie capacità di Max Verstappen per sfruttare una pur minima chance di lottare per il podio. Se quello di domenica prossima si prospetta come uno dei gp più equilibrati e incerti finora, resta da vedere cosa farà un Antonelli in continua crescita e che non smette di stupire, mettendo quasi in imbarazzo il suo compagno di scuderia, George Russell. Il britannico dopo il Canada ha alzato a parole bandiera bianca, ma farà di tutto per dimostrare al leader del mondiale di essere costretto a rincorrerlo solo per una sfortunata serie di episodi. C'è da augurarsi che tra i guardrail e i saliscendi di Monaco la sfida tra i due non rievochi le recenti sportellate.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS