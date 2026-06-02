Ferrari, Montecarlo occasione riscatto: Leclerc tuta speciale, Hamilton punta sulle direttive FIA

Il mondiale di Formula 1 arriva in Europa dopo cinque gare dominate dalla Mercedes, e in particolare da Kimi Antonelli, ma l'approdo al Vecchio Continente è previsto al Principato di Monaco, dove la generale superiorità dei bolidi tedeschi potrebbe essere messa in discussione. E a puntare alla riscossa sullo storico circuito cittadino, lento e con tante curve, è soprattutto la Ferrari, sia per una monoposto che punta più sull'agilità che sulla potenza, sia per il fatto di schierare uno specialista come Charles Leclerc, oltre ad un campione come Lewis Hamilton. Negli ultimi sei anni, il monegasco ha conquistato tre pole position ed è salito altrettante volte sul podio, con una vittoria due anni fa che spera di ripetere. Per l'occasione, Leclerc ha scelto di indossare una tuta speciale, dove il bianco prevale sul rosso e in una combinazione che ricorda la bandiera del Principato. Il sogno è sfoggiarla sul podio.