Leclerc: "Ferrari scelta più naturale ma voglio anche vincere. Mi volevano altri team, ma..."

"Non avevo una scadenza in mente, per me era tutto chiaro: amo il team e credo sia evidente all'esterno. Credo nel progetto e credo fortemente in Vasseur e ne fatto che possa riportare la Ferrari al vertice. Per questo sono e sarò ancora qui. C'erano altre opzioni, ma non dirò di chi si tratta. Per me restare in Ferrari è la cosa più naturale". E' un matrimonio d'amore quello tra Charles Leclerc e la scuderia di Maranello: il pilota monegasco, alla vigilia del Gp di casa, dopo aver firmato un contratto pluriennale con la Rossa fa sapere che nonostante altre squadre si fossero fatte avanti ha detto ancora sì alla Ferrari.
Le parole di Leclerc
"Amo il team, ma voglio anche vincere - ha però ammesso nella conferenza stampa a Montecarlo -. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia. Io credo tantissimo in Vasseur, questa è la prima macchina che ha davvero progettato col team. Abbiamo una visione a lungo termine ma vogliamo tornare a vincere il prima possibile Se concluderò qui la mia carriera? Sono ancora giovane, ma posso dire che al momento sento che questa è la scelta giusta e per questo rinnovare mi è sembrata la cosa più naturale. Ma non penso troppo in là". Sul mondiale in corso Leclerc ha sottolineato che "le cose possono sempre cambiare velocemente, troppo presto per dirlo. Ma c'è tanta motivazione per provare ad avvicinarci alla Mercedes. Che ha un vantaggio significativo, vedo bene qui anche McLaren e Red Bull ma avendo finora faticato in rettilineo, questa pista potrebbe aiutarci. Ma Mercedes sarà anche qui il team da battere".