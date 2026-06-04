Leclerc: "Ferrari scelta più naturale ma voglio anche vincere. Mi volevano altri team, ma..."

"Non avevo una scadenza in mente, per me era tutto chiaro: amo il team e credo sia evidente all'esterno. Credo nel progetto e credo fortemente in Vasseur e ne fatto che possa riportare la Ferrari al vertice. Per questo sono e sarò ancora qui. C'erano altre opzioni, ma non dirò di chi si tratta. Per me restare in Ferrari è la cosa più naturale". E' un matrimonio d'amore quello tra Charles Leclerc e la scuderia di Maranello: il pilota monegasco, alla vigilia del Gp di casa, dopo aver firmato un contratto pluriennale con la Rossa fa sapere che nonostante altre squadre si fossero fatte avanti ha detto ancora sì alla Ferrari.