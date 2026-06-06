Antonelli re della F1, pole a Montecarlo a casa Leclerc con record!

Un grandissimo Kimi Antonelli partirà dalla pole position nel Gran Premio di Montecarlo , valido per il Mondiale di Formula 1 . Il 19enne pilota della Mercedes, leader del Mondiale, ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche con un sensazionale 1'12"051. Al suo fianco in prima fila un indomito Max Verstappen , secondo sulla sua RedBull a +0.043 secondi. Parziale delusione per la Ferrari che deve accontentarsi della seconda fila con Lewis Hamilton terzo a +0.228 e Charles Leclerc quarto a +0.300. Solo steso posto per l'altra Mercedes di George Russell a +0.394, mentre le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris non vanno oltre il settimo e ottavo posto. Quella di Antonelli, la quarta in carriera, è solo la seconda pole position di un pilota italiano a Montecarlo dopo Jarno Trulli nel 2004.

Antonelli, è record: battuto Leclerc!

È un Kimi Antonelli da record quello visto quest'oggi alle qualifiche in vista del Gp di Montecarlo. Il pilota azzurro è infatti il primo teenager della storia in pole a Monaco a 19 anni, 9 mesi e 13 giorni. Batte il record di Charles Leclerc, che deteneva precedentemente il record di poleman più giovane nella storia di Monaco all'età di 23 anni, 7 mesi e 7 giorni, nel 2021. Antonelli è il secondo italiano in pole a Monaco dopo Trulli nel 2004, così come il primo pilota in pole a Monaco con la vettura #12 da Ayrton Senna, 1988. Con la 4a pole in carriera eguaglia Giancarlo Fisichella, Mike Hawthorn, Didier Pironi e Jarno Trulli, l’ultimo italiano in pole a Monaco prima di lui al 56° posto di tutti i tempi. Trulli aveva ottenuto la sua prima pole in carriera qui a Monaco nel 2004. Antonelli chiude anche la 7a prima fila in carriera (6a quest'anno, 1a nel GP di Monaco: l’anno scorso era solo 15° in griglia) eguagliando Eugenio Castellotti, Patrick Depailler, Bruce McLaren, Carlos Pace al 73° posto di tutti i tempi. Infine è diventato il primo italiano con 6 prime file consecutive da Patrese: San Marino-Ungheria ‘92.

Antonelli: "Non vedo l'ora che arrivi domani"

"Sono riuscito a mettere tutto insieme, è stata una qualifica molto combattuta con Max. Sapevo che l'ultimo giro era buono e speravo che fosse sufficiente. Sono molto contento, ringrazio il team perché siamo riusciti a migliorare molto dopo le difficoltà di ieri". Lo ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, dopo la pole position conquistata nel Gran Premio di Monaco. "In questa qualifica ci vuole un impegno enorme, devi avvicinarti sempre più al muro per migliorare e non è facile trovare fiducia. Mi sto godendo la macchina e il weekend, è bello poterlo fare. Non vedo l'ora che arrivi domani", spiega il leader del Mondiale.

Verstappen: "Con queste macchine siamo al limite, ma..."

"Se ieri mi avessero detto che sarei arrivato in prima fila, avrei sicuramente accettato. Fino a stamattina abbiamo avuto delle difficoltà, essere lì davanti è positivo. Sono molto felice di essere in prima fila. Domani bisognerà vedere la partenza, che non sarà semplice". Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco concluse in seconda posizione. "Con queste macchine siamo ancora più al limite, ma quando riesci a fare un giro pulito è davvero molto appagante", evidenzia il quattro volte campione del mondo.

Hamilton: "Congratulazioni a Kimi, lavoro eccezionale"

"Congratulazioni a Kimi, ha fatto davvero un lavoro eccezionale con la sua prima pole qui. È una giornata bellissima, ma difficile per noi. In prova sembravamo fortissimi, ma le sensazioni sono state diverse rispetto alle libere. Ho dato il massimo spingendo fino al limite. Siamo tutti molto vicini, pensavo quasi di aver fatto la pole". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, il quale ha chiuso in terza posizione alle qualifiche odierne. "Abbiamo perso qualcosa da ieri ad oggi e dobbiamo cercare di capire dove e perché. Ma i ragazzi del team hanno fatto un grande lavoro", garantisce il sette volte iridato.