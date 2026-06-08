Gp Monaco, le pagelle: Antonelli nel segno di Senna, Hamilton rinato. Giornata nera per Leclerc

"Stai vincendo troppo amico mio, così mi raggiungi". Così Lewis Hamilton scherza e si congratula con il più giovane campione del Gp di Monaco e leader della classifica mondiale: Kimi Antonelli . Il pilota azzurro trascina ancora una volta la Mercedes al trionfo prendendosi anche la scena di Monte Carlo, dove scrive una pagina inedita della storia del circuito più folle e stellare. Lo fa nel segno di Ayrton Senna e rigenerando al contempo il 7 volte campione del mondo, che si accomoda sul secondo gradino del podio nonché al secondo posto in classifica. Giornata nera per il Charles Leclerc , che tutto fra tranne gli onori di casa, con scelte sbagliate complici dell'imbarazzante prestazione dei freni Brembo che ne provocano l'uscita di scena e una sonora strigliata contro il team della Rossa.

Semaforo verde

Antonelli 12 - Oltre ogni numero, che si parli di statistiche o di quello che fa con la macchina, come uno straordinario giocoliere del Circus più veloce e potente del mondo. Noi scegliamo quindi il 12, un numero fuori “scala” di giudizio, perché accomuna Ayrton Senna e Kimi Antonelli. La leggenda respirata e ammirata dalle parole di papà Andrea rivive davvero in questo teenager bolognese che quando gli è stato detto che avrebbe preso il posto di Lewis Hamilton sulla Mercedes era ancora minorenne e non poteva manco entrare nel Casinò di Montecarlo. Adesso, dopo una prima apparizione choc un anno fa (incidente in qualifica e gara compromessa), s’è preso il Principato e il mondo della F1. Pole, vittoria, in testa dalla prima curva al traguardo nonostante due safety car e una ripartenza da fermo (il punto debole suo e della W17), giro veloce. Anzi, una sequela di giri veloci su giri veloci. Tre solo negli ultimi cinque. Quando aveva di fatto già vinto e dal box continuavano a dirgli di rallentare. Roba da fenomeno. Non a caso su queste infide ma meravigliose strade ci sono riusciti campioni come Fangio, Senna, Schumacher, Hamilton. Ora Antonelli, davvero un dio del volante in preda a una trance quasi mistica. Come Ayrton, appunto. Solo che Kimi del brasiliano non ha lo sguardo triste né i pensieri malinconici. Sorride e se la gode. Sfrontato ma umile. Perfetto.

Mercedes 9 - Vince (e in primis Toto Wolff) su tutti i fronti, facendo passare in secondo piano la crisi ormai acclarata di George Russell, per altro (dicono) con la “carta” Verstappen in mano per costruire ricostruire un Dream Team il prossimo anno. Ha creduto in Antonelli quando aveva 13 anni. L’ha portato in F1 quando tutti parlavano di azzardo. Se lo gode e continua a difenderlo da ogni pressione, che per altro sembra non avere. E dopo la sesta vittoria su sei (le ultime cinque con Kimi) si viene a sapere che avrà pure l’ADUO, la possibilità di migliorare il motore. Sì, avete capito bene. La componente termica più potente in griglia è quella della Red Bull. Così annuncerà forse già oggi la Fia. Una genialata nella genialata del rapporto di compressione e la conferma che a Brackley (dove lavora Simone Resta, uno dei reietti della Ferrari) hanno realizzato una macchina straordinaria su tutti i fronti. E che potranno migliorare ancora.

Hamilton 9.5 - Tra lui e Kimi ci sono 22 anni di differenza, gli stessi passati dall’ultima vittoria italiana Montecarlo. Eppure il Lewis visto sulle strade che per tre volte sono state sue, sulla scia del pilota esuberante e ispirato del Canada, sembra davvero quello che 15 anni fa firmava a Monaco il Grand Chemen (o Grande Slam), l’impresa realizzata in questo weekend da Antonelli. Merito dell’amore ritrovato e proprio in questi giorni ufficializzato con Kim Kardashian? La verità è che l’amore vero riesploso è con la Ferrari, presa finalmente in mano dopo un anno quasi da incubo. Peccato non basti. Un voto in più per lo spoiler dell’ADUO che brucia la Fia e il pissi pissi da paddock. Sì, mediaticamente comanda ancora lui. E se la Ferrari tecnicamente lo assisterà ancora di più...

Semaforo giallo

Red Bull 6 - Ormai s’è venuto a sapere che ha il motore più potente. Peccato azzoppi fin dal via Max Verstappen (voto ng), l’unico davvero in grado di poter impensierire Antonelli e che faccia penare per quasi tutta la gara

Isack Hadjar 7.5 - Il franco-algerino fa davvero il torello, meritando un podio incredibile e messo in considerazione dalla direzione gara per una sequela incredibile di penalità prese, scontate, riprese e forse meritate.

Montecarlo 5.5 - GP folle e sempre più stellare, ma un pezzo di pista (un taccone d’asfalto) si sfalda e (con)causa l’incidente di Leclerc. Peggio l’uomo-Fia che ne raccoglie e cerca di nascondere dalle telecamere un pezzo.

Semaforo rosso

Leclerc 4.5 - Come si fa a sparare sulla croce rossa? Purtroppo si deve. I dati daranno ragione a Charles sulla questione dei freni, ma è un fatto che passa dove non doveva passare probabilmente in preda al nervosismo per un weekend che doveva essere suo e che invece promuove ancora l’accoppiata Antonelli-Mercedes e Hamilton. Il doppio pit-stop che rallenta il monegasco alla prima safety car ha il sapore amarissimo di una scelta della squadra su chi doveva restare secondo. Durissimo da digerire per chi, anche sull’onda del rinnovo, pensava di essere il leader. Invece diventa un caso. Anche con Brembo.

Russell 3 - Infierire capitolo 2? In questo caso, eccome. George esce ancora distrutto dal confronto con Antonelli. Cronometro alla mano e parole. Invece di passare il tempo a denunciare gli avversari in versione spione (quello per cui Verstappen lo odia) e a frignare in stile calimero, guardi e impari da Kimi. Parte già sconfitto. Giusto così.