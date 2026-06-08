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I motori su Sky fanno il botto: oltre un milione e 356 mila spettatori medi

Domenica 7 giugno tutti incollati allo schermo: il trionfo di Kimi fa segnare il +14% del Gp di Monaco rispetto al 2025. MotoGp: +30%!
2 min
skymotorikimi
I motori su Sky fanno il botto: oltre un milione e 356 mila spettatori medi© XPB Images only italy-ag aldo liverani saso

Domenica (7 giugno) di grandi ascolti per i motori nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio di Monaco di Formula 1, trasmessa in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ha registrato un milione 356 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con l’11,7% di share tv* e 2 milioni 420 mila spettatori unici**, segnando una crescita del 14% rispetto all’edizione 2025. Ottimi anche i dati dello studio postgara che totalizza 730 mila spettatori medi*, con il 6,7% di share* e oltre un milione 170 mila spettatori unici**. Grandi risultati pure per la differita della corsa, in chiaro su TV8, che ha mediato un milione 346 mila spettatori medi** e il 9,7% di share**.  Trend positivo anche per la MotoGP, con la gara del Gran Premio d’Ungheria - in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno - che ottiene 697 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 6% di share tv* e 985 mila spettatori unici**, registrando una crescita del 30% rispetto al Gp d’Ungheria dello scorso anno. Ottimi anche i risultati sul fronte digitale, con il sito di Sky Sport che registra 590 mila utenti unici, 4,3 milioni di pagine viste e un milione di video views. Molto positivi anche i dati per MotoGp, con 212 mila utenti unici, 1,8 milioni di pagine viste e 292 mila video views. Sui canali social di Sky e Now, la gara di Formula 1 ha ottenuto 2,2 milioni di interazioni e 33 milioni di video views, mentre la MotoGp totalizza 500 mila interazioni e 10 milioni di video views.


*Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go
**Il dato non include le visioni su Sky Go

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