Antonelli: "Ho avuto un momento in cui dubitavo di me stesso. Ora è cambiato tutto. Titolo? Non..."

"La Red Bull è in crescita e lo ha dimostrato a Monaco, la Ferrari qui porta un pacchetto di aggiornamenti e sarà sicuramente protagonista . E poi c'è la McLaren che con il caldo - lo abbiamo visto a Miami - può essere un cliente molto scomodo. Per quanto ci riguarda, qui potremo finalmente verificare la bontà del pacchetto che utilizziamo già dal Gran Premio del Canada . Montreal però era un tracciato unico nel suoi genere e lo stesso si può dire di Montecarlo. Barcellona quindi è la prima pista classica sulla quale possiamo finalmente capire l'efficacia dei nostri aggiornamenti più recenti ". Queste le parole di Andrea Kimi Antonelli alla vigilia del GP della Catalogna - in cui si aspetta la reazione degli altri marchi - dove arriva da cinque successi consecutivi. " Un anno fa ho avuto un momento in cui ho dubitato di me stesso , ma ora non é più così. Si matura come piloti, ma anche come persone. Il periodo difficile di un anno fa mi ha permesso di conoscermi meglio - ha aggiunto il leader del Mondiale -. E sono grato che ci sia stata quella fase. Molto è cambiato, prima di tutto l'esperienza. Certo, ci sono domande su fin dove posso spingermi e crescere, ma questo richiederò ancora un po' di tempo".

Antonelli: "Montecarlo alle spalle. Puntiamo a ripeterci"

"Per quanto riguarda la mia recente vittoria a Montecarlo, beh la festa nel dopogara con il tuffo nelle acque del porto è stata molto bella, anche se non voglio sapere cosa ci fosse in quell'acqua! È stato bello dividere un momento così importante con il team. Mi è piaciuta molto anche la serata di gala, spero di poterci tornare! Montecarlo però è alle spalle, siamo a Barcellona e puntiamo a ripeterci, anche se sappiamo che sarà difficile. Credo che gli avversari siano abbastanza vicini, qui ci saranno temperature molto alte che incideranno sulle prestazioni". Lo ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Catalogna di Formula 1. "Rispetto alla scorsa stagione è cambiato molto, un anno di esperienza in più ha fatto la differenza. Conosco meglio le evoluzioni della pista e la gestione del weekend. Mi sento meglio in termini di energie quando sono in macchina e il legame con il team è ancora più forte", ha sottolineato il giovane bolognese, leader della classifica mondiale grazie ai cinque successi di fila.

"Titolo? Voglio godermi la guida". E sui Mondiali...

"Titolo? Per ora non me ne preoccupo. So che c'è una grande opportunità sul tavolo per me e voglio provare a capitalizzarla al massimo. Allo stesso tempo non voglio guidare pensando sempre a questo, mi voglio godere la guida e andare il più veloce possibile. A fine anno vedremo dove saremo". Queste le parole di Antonelli in merito alla possibilità di conquistare il titolo, sul quale non si è soffermato particolarmente. "Quest'anno non mi sono mai messo in discussione, non ho mai dubitato di me stesso. Ma ho ancora delle domande a cui devo dare risposta. Non so quanto sia grande il potenziale e quali margini di crescita ci siano", spiega il giovane bolognese, leader del Mondiale. “Io sono un fan di Lionel Messi fin da quando giocava nel Barcellona. Credo che sarà una battaglia serrata, molte squadre possono vincere: Argentina, Spagna, anche Inghilterra e Germania credo, ma non so dirvi di più". Così Andrea Kimi Antonelli a proposito dei Mondali di calcio al via questa sera con Messico-Sudafrica, e a cui l'Italia non parteciperà per la terza volta di fila. "Vediamo…”, ha poi concluso.