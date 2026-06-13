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Hamilton, impresa sfiorata: Pole a 64 millesimi, solo Russell davanti. Leclerc, altro muro!

Il britannico porta la Rossa in prima fila, il monegasco esce in Q3 e partirà 10°
3 min
BARCELLONA (Spagna) - George Russell torna in pole position a Barcellona. Il pilota della Mercedes realizza un crono di 1'14"679 nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna di Formula 1 e beffa la Ferrari di Lewis Hamilton di appena +0"064. Terza casella per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che chiude a +0"319 dal compagno di squadra e per la prima volta in questa stagione resta fuori dalla prima fila. 

Tutti gli altri

Quarto Lando Norris su McLaren a +0"322 dal connazionale e davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0"342). L'altra McLaren di Oscar Piastri non va oltre un settimo posto alle spalle di Isack Hadjar; completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Audi) e Charles Leclerc, costretto a partire decimo dopo l'incidente in avvio di Q3. Domani l'appuntamento con la gara è alle 15.

Le parole di Leclerc

"Moralmente ho tantissima vergogna. Sono stati weekend difficili per ragioni che conosco. C'era tanta fiducia per i cambiamenti che abbiamo fatto. Non ho parole dopo una qualifica così, provo solo vergogna. Il potenziale per la pole c'era, così come il feeling con la macchina. Ho provato a fare qualcosa di diverso in curva 4, ma non ci sono scuse. Mi dispiace per i tifosi. La vittoria sarebbe il minimo che io possa fare per scusarmi", il commento di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Hamilton

"Domani siamo in una buona posizione per poter lottare. In ogni weekend siamo almeno 4 decimi dietro la Mercedes, stavolta siamo così vicini, a meno di un decimo, e questo dimostra il gran lavoro in fabbrica. Un grazie ai tecnici di Maranello, bisogna continuare a spingere e a sviluppare la macchina. Sono sicuro che riusciremo a dare ancora più potenziale alla vettura per domani", così il ferrarista Lewis Hamilton al termine delle qualifiche.

Le parole di Antonelli

"Finora è stato un weekend difficile per me, non ho avuto tanto feeling con la macchina. Oggi mi è mancato qualcosa. Il passo gara, però, ieri è stato forte e sono ottimista per domani. Cercherò di partire bene, sfruttando al massimo la scia che potrebbe essere un aspetto importante qui", le parole di Andrea Kimi Antonelli.

Le parole di Russell

"È stata un'ottima qualifica, sento di essere tornato me stesso. Sto facendo un ottimo weekend. Ho fatto tabula rasa dopo delle gare difficili, ora mi sento di nuovo bene. È stato bellissimo, anche Hamilton è stato molto veloce", lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell.

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