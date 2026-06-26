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Hamilton stracarico. E la Ferrari ora vince pure fuori dalla pista

L’inglese e la squadra spingono dopo il trionfo a Barcellona: "Il Mondiale? So come si fa e ho quello che volevo". Fatto togliere alla Mercedes il fondo contestato
Giorgio Pasini
1 min
hamiltonferrariFormula 1

Professa concentrazione e piedi per terra ma trasmette carica, voglia. Forza, insomma. Lewis è davvero tornato Hamilton. La vittoria di Barcellona, la p

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