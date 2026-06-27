Russell in pole al Gp d'Austria: inseguono Leclerc e Hamilton! Verstappen a muro, caos nel finale

È George Russell a conquistare la pole position del Gp d'Austria. Sul Red Bull Ring di Spielberg, il pilota Mercedes si accomoda per la quarta volta in campionato sulla prima casella della griglia di partenza, chiudendo le qualifiche con il tempo di 1:06.113. Alle sue spalle, inseguono in seconda e terza posizione le Ferrari di Charles Leclerc (1:06.349) e Lewis Hamilton (1:06.408)! Quarta posizione invece per Kimi Antonelli, che paga un errore di valutazione nell'ultima sessione. Caos nel finale, con la bandiera gialla per l'incidente di Max Verstappen - riuscito tuttavia a difendere il quinto posto - che ha sollevato dubbi sulla pole di Russell, giudicata però regolare. Queste le parole del monegasco, che partirà dunque dalla prima fila: "Non eravamo contenti negli ultimi weekend, speravo di fare delle qualifiche pulite e partire dal secondo posto va bene, il team sta spingendo fortissimo per portar aggiornamenti e stiamo vedendo i frutti. Una sorpresa positiva che siamo così in alto". Gli ha fatto eco il compagno di squadra e 7 volte campione del mondo, reduce dal trionfo di Montmelò: "Essere secondi e terzi è un grande risultato per la Ferrari. È il riflesso del lavoro di tutti quanti. Sono molto fiero, stiamo cominciando a raccogliere i frutti. Ho commesso un errore nel primo tentativo, ma per fortuna ho fatto un buon secondo giro. Sono molto contento". Così invece il vincitore delle qualifiche: "Mi sento alla grande, ho fatto un giro fantastico. All'ultima curva sono arrivato con un decimo e mezzo di vantaggio. C'era una bandiera gialla, non una doppia bandiera, quindi dovrebbe essere tutto ok. È stata una giornata dura, ma fare quel giro è stato speciale. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Domani farà molto caldo e le Ferrari sembrano molto veloci. Forse noi abbiamo qualcosa in più sul rettilineo, ma sarà una sfida molto aperta". Infine, il pilota italiano ha spiegato così l'esito delle sue qualifiche: "Ho fatto un errore, non so perchè ho pensato ci fosse una doppia bandiera gialla e ho abortito il giro. Peccato, è una questione di esperienza. Il mio è stato un errore di valutazione che mi è costato la prima fila. Partendo dal p4 dietro le Ferrari non sarà semplice in gara, ma il passo è buono. Diciamo che in qualifica nella seconda parte non sono stato granchè". Prossimo appuntamento con la gara delle ore 15 di domenica 28 giugno.