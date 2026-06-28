Formula 1, diretta Gp Austria: Hamilton per il bis Ferrari, Leclerc a caccia di Russell

14:15

F1 2026: la classifica costruttori

1. Mercedes - 262

2. Ferrari - 190

3. McLaren - 141

4. Red Bull - 89

5. Alpine - 57

6. Rb - 41

7. Haas - 21

8. Williams - 11

9. Audi - 2

10. Aston Martin - 1

11. Cadillac - 0

14:00

F1 2026: la classifica piloti

Antonelli (Mercedes) - 156 Hamilton (Ferrari) - 115 Russell (Mercedes) - 106 Leclerc (Ferrari) - 75 Norris (McLaren) - 73 Piastri (McLaren) - 68 Verstappen (Red Bull) - 55 Gasly (Alpine) - 41 Hadjar (Red Bull) - 34 Lawson (Rb) - 28 Bearman (Haas) - 18 Colapinto (Alpine) - 16 Lindblad (Rb) - 13 Sainz (Williams) - 6 Albon (Williams) - 5 Ocon (Haas) - 3 Bortoleto (Audi) - 2 Alonso (Aston Martin) - 1 Hulkenberg (Audi) - 0 Bottas (Cadillac) - 0 Perez (Cadillac) - 0 Stroll (Aston Martin) - 0

13:50

Clima torrido a Spielberg

Il caldo intenso ha raggiunto anche il Red Bull Ring, dove a fronte di una temperatura di circa 32°C si prevede un asfalto bollente con picchi stimati di 53°C.

13:45

Leclerc: "I frutti ora si vedono". Hamilton: "Grande Ferrari"

Queste le parole dei piloti Ferrari al termine delle qualifiche:

Leclerc: “Non eravamo contenti negli ultimi weekend, speravo di fare delle qualifiche pulite e partire dal secondo posto va bene - ha dichiarato ai microfoni Sky - il team sta spingendo fortissimo per portar aggiornamenti e stiamo vedendo i frutti. Una sorpresa positiva che siamo così in alto".

Hamilton: "Essere secondi e terzi è un grande risultato per la Ferrari - ha detto a Sky - . È il riflesso del lavoro di tutti quanti. Sono molto fiero, stiamo cominciando a raccogliere i frutti. Ho commesso un errore nel primo tentativo, ma per fortuna ho fatto un buon secondo giro. Sono molto contento".

13:35

Vasseur: "Moneta sempre a favore della Mercedes"

Una qualifica non priva di polemiche quella di Russell, sospettato di aver centrato la pole in regime di bandiera gialla dopo l’incidente di Verstappen. Circostanza che ha fatto storcere il naso al team principal Ferrari Vasseur: "Si può discutere sul fatto che sia stato giusto mettere solo una bandiera gialla dopo l'incidente di Verstappen. La direzione di gara ha deciso che non servono ulteriori azioni, fare la pole sotto bandiera gialla è un po' strano, ma è andata così. La moneta gira sempre nella direzione giusta per Mercedes, ma non voglio fare polemiche. Dopo un venerdì difficile, abbiamo fatto un ottimo lavoro e in qualifica siamo migliorati passo dopo passo. La gara sarà difficile da prevedere perché farà molto caldo, sarà una dura battaglia".

13:30

Gp d'Austria: la griglia di partenza

1ª fila

Russell (1:06.113)

(1:06.113) Leclerc (1:06.349)

2ª fila

Hamilton (1:06.408)

(1:06.408) Antonelli (1:06.414)

3ª fila

Verstappen (1:06.475)

(1:06.475) Norris (1:06.502)

4ª fila

Piastri (1:06.511)

(1:06.511) Hadjar (1:06.632)

5ª fila

Lawson (1:06.955)

(1:06.955) Lindblad (1:07.007)

6ª fila

Gasly (1:07.223)

(1:07.223) Bortoleto (1:07.293)

7ª fila

Bearman (1:07.523)

(1:07.523) Hulkenberg (1:07.611)

8ª fila

Ocon (1:07.817)

(1:07.817) Colapinto (1:08.171)

9ª fila

Sainz (1:08.252)

(1:08.252) Albon (1:08.509)

10ª fila

Perez (1:08.945)

(1:08.945) Bottas (1:09.030)

11ª fila

Alonso (1:09.942)

(1:09.942) Stroll (1:10.363)

Red Bull Ring, Spielberg bei Knittelfeld, Austria.