Grandi ascolti per Formula 1 e MotoGP su Sky, Now e TV8

Numeri da record per la MotoGP, che firma il miglior risultato stagionale su Sky e in differita su TV8. Il Gran Premio d’Olanda - in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno - ottiene oltre 837 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 7,1% di share* e 1 milione e 71 mila spettatori unici**. Ottima performance anche per la differita delle 16 in chiaro su TV8, seguita da 1 milione e 110 mila spettatori medi* con il 10,5% di share*.
Ottimi anche i risultati sul fronte digitale, con il sito di Sky Sport che registra 438 mila utenti unici, 2,8 milioni di pagine viste e 481 mila video views con la Formula 1. Molto positivi anche i dati per MotoGP, con 253 mila utenti unici, 1,2 milioni di pagine viste e 300 mila video views. Sui canali social di Sky, la gara di Formula 1 ha ottenuto 600 mila interazioni e 11 milioni di video views, mentre la MotoGP totalizza 597 mila interazioni e 10 milioni di video views.
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go