Grandi ascolti per Formula 1 e MotoGP su Sky, Now e TV8

per i motori nella Casa dello Sport di Sky. Ladeldi– in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registratospettatori medi complessivi in total audience*, con ildi share* espettatori unici**. Ottimo riscontro anche per laindelle 18.30, seguita daspettatori medi* con ildi share*. Bene gli studi postgara, conspettatori medi in total audience*, ildi share* econtatti unici**.



Numeri da record per la MotoGP, che firma il miglior risultato stagionale su Sky e in differita su TV8. Il Gran Premio d’Olanda - in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno - ottiene oltre 837 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 7,1% di share* e 1 milione e 71 mila spettatori unici**. Ottima performance anche per la differita delle 16 in chiaro su TV8, seguita da 1 milione e 110 mila spettatori medi* con il 10,5% di share*.