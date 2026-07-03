Hamilton fa festa in casa: pole nella sprint di Silverstone! Da dove parte Leclerc

Inizia nel migliore dei modi il weekend di Lewis Hamilton, che sull'asfalto di Silverstone fa gli onori di casa conquistando la pole della Sprint Race del Gp di Gran Bretagna (nono appuntamento del mondiale) in programma alle ore 13 italiane di sabato 4 luglio. Il Gran Premio partirà invece alle ore 16 italiane di domenica 5. Reduce dall'amaro weekend in Austria, il 7 volte campione del mondo precede sulla griglia di partenza la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta posizione per la Rossa Charles Leclerc. Questo il commento del 7 volte iridato: “Sono in estasi, è fantastico aver fatto la pole position. Devo dire che non me l'aspettavo proprio di lottare qui per la pole, è davvero un sorpresa incredibile. Onestamente non mi ricordo dell'ultima volta che sono partito qua dalla prima fila. La macchina oggi è stata davvero fantastica. Continuiamo a spingere, apportando piccoli miglioramenti. Ogni weekend ci presentiamo al meglio e tutti danno il massimo. Un grande grazie alla squadra, che se lo merita davvero”. Così invece l’azzurro della Mercedes e leader del mondiale: "E' da inizio weekend che ho detto che bisogna stare attenti alla Ferrari. Devo dire che è stata una sorpresa quanto hanno guadagnato sul dritto rispetto alle gare precedenti. Ora vanno come noi o quasi un pelino meglio. Hanno fatto un bello step però siamo lì. Lewis e la squadra hanno fatto un bellissimo lavoro, ma anche noi oggi credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Bisogna solo cercare di migliorare domani, prima di tutto fare una bella sprint e poi uno step in più in qualifica. A livello di energia non eravamo messi benissimo oggi. Ferrari sembrava andare meglio e fare qualcosa di diverso, anche sulla macchina c'è un pochino di lavoro da fare però devo dire che siamo messi bene".