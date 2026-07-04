Antonelli trionfa nella Sprint a Silverstone: Hamilton 2°! Norris sul podio, Leclerc chiude quinto

Kimi Antonelli trionfa nella sprint di Silverstone! Il talento italiano (19 anni ad agosto) si aggiudica la gara veloce del Gp di Gran Bretagna - 9º appuntamento del mondiale - tagliando il traguardo davanti al padrone di casa Lewis Hamilton, che venerdì 4 aveva festeggiato la pole. Ad accomodarsi sul terzo gradino del podio è il campione del mondo in carica Lando Norris. Altra deludente prova per Charles Lecrerc, che perde una posizione rispetto alle qualifiche e chiude 5º. Antonelli guadagna così un vantaggio in classifica di 43 punti sul compagno George Russell, che si accomoda ai piedi del podio. Queste le parole del leader del mondiale: "Stiamo facendo un gran lavoro e abbiamo un bello slancio, ma non possiamo abbassare la guardia, perché Lewis e la Ferrari stanno facendo un gran lavoro, ma ci sono anche gli altri team e George. Dobbiamo continuare ad alzare l'asticella. È stata una battaglia divertente con Lewis, entrambi abbiamo spinto al massimo. Quando sono entrato in overtake mode sapevo che sarebbe arrivata un'opportunità. Dopo il sorpasso ho provato a trovare il mio ritmo, cercando di toglierlo dalla zona overtake". Così invece il britannico della Ferrari: "È stata una gara molto dura, sapevo che sarebbe stato difficilissimo tenere dietro la Mercedes. Kimi è stato bravo, ora abbiamo del lavoro da fare per colmare il divario. Come ho usato l'energia? Loro sono particolarmente veloci all'arrivo in curva 6, quindi ho dovuto usare tanta energia, mentre all'uscita da curva 15 recuperavano tanto perché avevamo pochissima potenza".