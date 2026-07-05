Formula 1, diretta Silverstone: Antonelli punta Ascari, inseguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Italian Job a Silverstone. Riportato il tricolore in pole position al Gp di Gran Bretagna dopo oltre mezzo secolo, Kimi Antonelli punta ora a tingere d'azzurro il primo gardino del podio inglese 73 anni dopo il trionfo di Alberto Ascari. Alle sue spalle, le Ferrari di un ritrovato Charles Leclerc e del padrone di casa Lewis Hamilton, che qui detiene il triplice primato di 9 vittorie, 14 podi e 7 pole. Segue sulla griglia di partenza la Mercedes dell'altro britannico in gara George Russell, che in Inghilterra va a caccia del bis dopo aver tagliato per primo il traguardo in Austria. Bentornati a Silverstone! Qui tutti gli aggiornamenti in diretta sul 9º appuntamento del mondiale.
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Il trionfo di Antonelli nella Sprint
Non solo la pole. Il weekend inglese di Antonelli ha già conosciuto la conquista della Sprint race che ha aumentato a 43 punti il vantaggio in classifica sul compagno di squadra. A salire sul podio della gara veloce sono stati anche Hamilton (che aveva centrato la pole) e il campione in carica Lando Norris.
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Antonelli per la storia
Nel 1953, la Ferrari di Ascari trionfava per il secondo anno consecutivo al Gp di Gran Bretagna. Quell’anno, il pilota della Rossa si sarebbe laureato campione del mondo per la seconda volta. Oltre mezzo secolo più tardi, Antonelli ha riportato il tricolore in pole position a Silverstone, dopo avere inoltre conquistato la Sprint grazie al sorpasso su Hamilton. Il 9º appuntamento del mondiale mette dunque in palio per l’Italia l’occasione di rompere un digiuno che ha interessato intere generazioni.
14:30
Silverstone 2026: la griglia di partenza
1ª fila
- Kimi Antonelli-Mercedes (1.28.111)
- Charles Leclerc-Ferrari (1.28.286)
2ª fila
- Lewis Hamilton-Ferrari (1.28.458)
- George Russell-Mercedes (1.28.481)
3ª fila
- Isack Hadjar-Red Bull (1.28.746)
- Lando Norris-McLaren (1.28.877)
4ª fila
- Max Verstappen-Red Bull (1.28.893)
- Oscar Piastri-McLaren (1.29.032)
5ª fila
- Arvid Lindblad-Racing Bulls (1.29.305)
- Liam Lawson-Racing Bulls (1.29.716)
6ª fila
- Gabriel Bortoleto-Audi (1.29.461)
- Pierre Gasly-Alpine (1.30.063)
7ª fila
- Nico Hülkenberg-Audi (1.30.076)
- Oliver Bearman-Haas (1.30.501)
8ª fila
- Carlos Sainz-Williams (1.30.623)
- Alexander Albon-Williams (1.30.743)
9ª fila
- Esteban Ocon-Haas (1.30.680)
- Valtteri Bottas-Cadillac (1.31.227)
10ª fila
- Franco Colapinto-Alpine (1.31.321)
- Sergio Perez-Cadillac (1.31.940)
11ª fila
- Lance Stroll-Aston Martin (1.32.863)
- Fernando Alonso-Aston Martin (1.33.025)