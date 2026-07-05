Formula 1, diretta Silverstone: Antonelli punta Ascari, inseguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Italian Job a Silverstone. Riportato il tricolore in pole position al Gp di Gran Bretagna dopo oltre mezzo secolo, Kimi Antonelli punta ora a tingere d'azzurro il primo gardino del podio inglese 73 anni dopo il trionfo di Alberto Ascari . Alle sue spalle, le Ferrari di un ritrovato Charles Leclerc e del padrone di casa Lewis Hamilton , che qui detiene il triplice primato di 9 vittorie, 14 podi e 7 pole. Segue sulla griglia di partenza la Mercedes dell'altro britannico in gara George Russell , che in Inghilterra va a caccia del bis dopo aver tagliato per primo il traguardo in Austria. Bentornati a Silverstone! Qui tutti gli aggiornamenti in diretta sul 9º appuntamento del mondiale.

15:00

Il trionfo di Antonelli nella Sprint

Non solo la pole. Il weekend inglese di Antonelli ha già conosciuto la conquista della Sprint race che ha aumentato a 43 punti il vantaggio in classifica sul compagno di squadra. A salire sul podio della gara veloce sono stati anche Hamilton (che aveva centrato la pole) e il campione in carica Lando Norris.

14:45

Antonelli per la storia

Nel 1953, la Ferrari di Ascari trionfava per il secondo anno consecutivo al Gp di Gran Bretagna. Quell’anno, il pilota della Rossa si sarebbe laureato campione del mondo per la seconda volta. Oltre mezzo secolo più tardi, Antonelli ha riportato il tricolore in pole position a Silverstone, dopo avere inoltre conquistato la Sprint grazie al sorpasso su Hamilton. Il 9º appuntamento del mondiale mette dunque in palio per l’Italia l’occasione di rompere un digiuno che ha interessato intere generazioni.

14:30

Silverstone 2026: la griglia di partenza

1ª fila

Kimi Antonelli -Mercedes (1.28.111) Charles Leclerc -Ferrari (1.28.286)

-Mercedes (1.28.111)

2ª fila

Lewis Hamilton -Ferrari (1.28.458) George Russell -Mercedes (1.28.481)

-Ferrari (1.28.458)

3ª fila

Isack Hadjar -Red Bull (1.28.746) Lando Norris -McLaren (1.28.877)

-Red Bull (1.28.746)

4ª fila

Max Verstappen -Red Bull (1.28.893) Oscar Piastri -McLaren (1.29.032)

-Red Bull (1.28.893)

5ª fila

Arvid Lindblad -Racing Bulls (1.29.305) Liam Lawson -Racing Bulls (1.29.716)

-Racing Bulls (1.29.305)

6ª fila

Gabriel Bortoleto -Audi (1.29.461) Pierre Gasly -Alpine (1.30.063)

-Audi (1.29.461)

7ª fila

Nico Hülkenberg -Audi (1.30.076) Oliver Bearman -Haas (1.30.501)

-Audi (1.30.076)

8ª fila

Carlos Sainz -Williams (1.30.623) Alexander Albon -Williams (1.30.743)

-Williams (1.30.623)

9ª fila

Esteban Ocon -Haas (1.30.680) Valtteri Bottas -Cadillac (1.31.227)

-Haas (1.30.680)

10ª fila

Franco Colapinto -Alpine (1.31.321) Sergio Perez -Cadillac (1.31.940)

-Alpine (1.31.321)

11ª fila

Lance Stroll -Aston Martin (1.32.863) Fernando Alonso -Aston Martin (1.33.025)

-Aston Martin (1.32.863)

Silverstone, Inghilterra.