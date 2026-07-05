"Tutti uniti e grandi cose!", da Elkann a Leclerc la gioia Ferrari: "Con Antonelli era al limite"

Gioia enorme per la Ferrari a Silverstone. Leclerc è tornato alla vittoria al termine di una gara incredibile , condizionata anche dai problemi di Kimi Antonelli e Max Verstappen nel finale. Al termine della gara, Charles ha dichiarato: "È incredibile, purtroppo la fine non è stata quella che avrei sognato però vincere dopo gli ultimi weekend che erano stati particolarmente difficili è bellissimo. Tutto il lavoro che abbiamo fatto per cercare di ritrovare il feeling con la macchina... mi sembrava ieri di aver trovato qualcosa ieri ma dovevamo confermarlo oggi. Sono incredibilmente felice. A Monaco il feeling non c'era e ho avuto l'incidente nel Q3 in qualifica, a Barcellona ho avuto un altro incidente, in Austria non andavo molto bene ma qui siamo riusciti a mettere tutto insieme. Spero di proseguire di slancio d'ora in avanti continuando così, ma un grande ringraziamento va al team per tutto il lavoro fatto. Il problema di Antonelli? Sarebbe stata al limite, lui era velocissimo quando si stava avvicinando verso la fine, sarebbe stata una impresa tenere il primo posto. Poi ho sentito che aveva un problema".

Le parole di Vasseur ed Elkann

"Una grande giornata per i nostri piloti e per il team. Abbiamo una fiducia enorme in Leclerc e sono contento di vederlo sul gradino più alto del podio. Ora ci godiamo questa vittoria e poi inizieremo a lavorare per Spa, una gara alla volta". Così, ai microfoni di Sky Sport, Frederic Vasseur, team principal Ferrari, al termine del Gran Premio di Gran Bretagna. "Non so perché sia stata annullata la ripartenza ma è andata così. Noi eravamo veloci, ma Kimi ne aveva di più. Eravamo più veloci di Russell, ma Antonelli aveva un grande passo", aggiunge Vasseur.

"Complimenti a tutta la Ferrari. Sono 250 vittorie e la prima era arrivata qui a Silverstone e questo dimostra quanto sia importante questo giorno per noi. Leclerc e Hamilton hanno fatto una grande gara, quando Ferrari lavora bene le grandi cose succedono. L'importante è dare il massimo sempre e crederci. I nostri tifosi devono essere vicini alla Ferrari e la voglia di fare bene c'è sempre. Forza Ferrari!" ha invece detto John Elkann, presidente della Ferrari.