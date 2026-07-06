Quei pasticci che minano il dna della Formula 1

È uscito da poco un libro - scritto dall’ex (grande) pilota Riccardo Patrese insieme col (grande) giornalista/autore/sceneggiatore Giorgio Terruzzi - che si intitola “Da Niki a Kimi” e casca a fagiolo. Il leitmotiv dell’opera, che rievoca la F1 di Lauda (e appunto Patrese) per raccordarla con quella di Antonelli, è il seguente: le corse restano una figata, però in nome della sicurezza, oltre che del politically correct, si è annacquato quel