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Quei pasticci che minano il dna della Formula 1

In nome della sicurezza si è annacquato quel concetto fondante del motorsport che era la libertà di duellare e magari sportellarsi dal via alla fine senza troppi paletti
Andrea Pavan
1 min
SilverstoneFormula 1

È uscito da poco un libro - scritto dall’ex (grande) pilota Riccardo Patrese insieme col (grande) giornalista/autore/sceneggiatore Giorgio Terruzzi - che si intitola “Da Niki a Kimi” e casca a fagiolo. Il leitmotiv dell’opera, che rievoca la F1 di Lauda (e appunto Patrese) per raccordarla con quella di Antonelli, è il seguente: le corse restano una figata, però in nome della sicurezza, oltre che del politically correct, si è annacquato quel

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