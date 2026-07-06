Domenica di grandi ascolti per i motori e il tennis su Sky   

Gran Bretagna protagonista della domenica di Sky anche per il torneo di Wimbledon. Ieri, l’ottavo di finale tra Sinner e Mochizuki - in diretta dalle 20.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha raccolto 912 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 6% di share* e 1 milione e 983 mila contatti unici**. Il match vinto dall’azzurro conclude la miglior prima settimana di sempre del torneo inglese su Sky. Ottimi dati che per SkySport.it e per i profili social ufficiali di Sky Sport. La vittoria della Ferrari a Silverstone., sul sito, ha raggiunto 722 mila utenti unici, 5.3 milioni di pagine viste e 1 milione di video views. Ottime performance anche sui social, con 1.8 milioni di interazioni e 22 milioni di video views. La vittoria di Sinner a Wimbledon ha raccolto 416 mila utenti unici, 1 milione di pagine viste e 494 mila video views su SkySport.it, mentre sui social sono stati 521 mila interazioni e 12 milioni di video views.
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go