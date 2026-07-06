Domenica di grandi ascolti per i motori e il tennis su Sky   

per i motori e il tennis nella. Ildi– in diretta dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registratospettatori medi complessivi in total audience*, con ildi share* econtatti unici**. Sono statigli spettatori medi complessivi in total audience* che hanno seguito il post gara, con ildi share* econtatti unici**. Il trionfo della Ferrari diha raccolto ottimi ascolti anche per ladelle 19, vista daspettatori medi complessivi in total audience* con ildi share* econtatti unici**.



Gran Bretagna protagonista della domenica di Sky anche per il torneo di Wimbledon. Ieri, l’ottavo di finale tra Sinner e Mochizuki - in diretta dalle 20.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha raccolto 912 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 6% di share* e 1 milione e 983 mila contatti unici**. Il match vinto dall’azzurro conclude la miglior prima settimana di sempre del torneo inglese su Sky. Ottimi dati che per SkySport.it e per i profili social ufficiali di Sky Sport. La vittoria della Ferrari a Silverstone., sul sito, ha raggiunto 722 mila utenti unici, 5.3 milioni di pagine viste e 1 milione di video views. Ottime performance anche sui social, con 1.8 milioni di interazioni e 22 milioni di video views. La vittoria di Sinner a Wimbledon ha raccolto 416 mila utenti unici, 1 milione di pagine viste e 494 mila video views su SkySport.it, mentre sui social sono stati 521 mila interazioni e 12 milioni di video views.