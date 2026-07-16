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Antonelli, per gli esperti SisalTipster, è favorito a Spa ma la Ferrari ci crede

La coppia Mercedes deve guardarsi le spalle da Hamilton e Leclerc che stanno dimostrando di essere in grande forma
3 min
Formula 1antonelli
Antonelli, per gli esperti SisalTipster, è favorito a Spa ma la Ferrari ci crede© Getty Images

Il gradino più alto del podio su un tracciato che, finora, non gli ha mai portato grande fortuna. Kimi Antonelli arriva a Spa, dove domenica è in programma il Gran Premio del Belgio, decima prova del Mondiale di Formula 1, con un solo obiettivo in testa, la vittoria. Il pilota italiano della Mercedes vuole tornare a esultare dopo tre gare in cui ha faticato terribilmente e ha visto il suo vantaggio in classifica diminuire in maniera considerevole: il compagno di squadra George Russell è staccato di appena 25 punti, Lewis Hamilton, Ferrari, di 32. Secondo gli esperti Sisaltipster, Kimi Antonelli, al 43%, è il grande favorito per il successo finale: il giovanissimo bolognese, in caso di vittoria, centrerebbe il sesto trionfo stagionale.

La minaccia maggiore, per Kimi, è rappresentata dal compagno di squadra George Russell che, dopo un periodo di difficoltà, sembra aver ritrovato il feeling con la sua Mercedes come dimostrano il primo posto in Austria e i due secondi posti a Barcellona e Silverstone. Il pilota inglese, vincente al 19%, vuole avvicinare la testa della classifica ma deve sfatare anche lui il tabù Spa visto che, su questi tornanti, ha raccolto appena un secondo posto nel 2021 ma in una gara durata appena due giri in regime di safety car per le avverse condizioni atmosferiche.

Hamilton e Leclerc sognano la vittoria

La coppia Mercedes deve però guardarsi le spalle perché la Ferrari sta dimostrando di essere in grande forma e di aver, finalmente, trovato la giusta configurazione per esaltare il talento di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il sette volte campione del mondo, in Belgio, è salito cinque volte sul gradino più alto del podio, a una sola vittoria dal record assoluto di Michael Schumacher. Hammer, in trionfo al 15% secondo gli esperti Sisaltipster, sogna di agganciare il Kaiser a Spa ma, soprattutto, di rimettere in discussione una lotta iridata che sembrava chiusa.

Non vuole però essere da meno del compagno di squadra Charles Leclerc, reduce dal successo a Silverstone e pronto a dare battaglia su un tracciato a lui particolarmente caro. Proprio tra i tornanti delle Ardenne, il Predestinato colse la sua prima vittoria in Formula 1 nel 2019: Lecler che taglia per primo la bandiera a scacchi è un’ipotesi data al 12%.

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