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Antonelli a Spa tra ansie e brutti ricordi

" La Ferrari è dietro ma non si rompe mai. Io ho lasciato tanti punti e non vorrei che l’affidabilità diventi cruciale. Ricordate Malesia 2016?"
Giorgio Pasini
1 min
Kimi AntonelliSpaFormula 1

TORINO - «Wimbledon è molto chic, ma per un appassionato di motori Goodwood è davvero tanta roba. Mi piacerebbe ritornarci il prossimo anno per godermi tutto al meglio. C’erano dei “ferri&rdq

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