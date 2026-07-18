Antonelli pole a Spa, le Ferrari inseguono: Leclerc davanti a Hamilton

Andrea Kimi Antonelli firma una prestazione da incorniciare sul circuito di Spa-Francorchamps, conquistando la sesta pole position della sua carriera nel fine settimana del Gran Premio del Belgio. Il portacolori della Mercedes ha fermato il cronometro su un eccezionale 1'44"361, infliggendo distacchi pesanti a tutti i diretti inseguitori. Il primo degli inseguitori è Max Verstappen , che con la sua Red Bull ha accusato un ritardo di 0"317 dalla vetta. Terzo tempo per la McLaren di Lando Norris, staccato di 0"440 dal pilota italiano; il britannico, tuttavia, dovrà scontare una penalizzazione di dieci piazze sullo schieramento che lo farà retrocedere in tredicesima posizione. Ai piedi del podio virtuale si è piazzato George Russell con la seconda freccia d'argento, staccato di 0"508 dal compagno di scuderia.

Delusione per le Ferrari

Sessione di qualifica al di sotto delle aspettative per la Ferrari, che ha visto Charles Leclerc e Lewis Hamilton far segnare rispettivamente il quinto e il sesto tempo, entrambi con un passivo superiore ai cinque decimi rispetto al poleman. I due alfieri di Maranello beneficeranno comunque dell'arretramento di Norris, guadagnando una posizione a testa sulla griglia di partenza: il monegasco scatterà così dalla seconda fila proprio al fianco di Russell. A completare le prime dieci posizioni della fase finale del Q3 si sono posizionati Oscar Piastri su McLaren, Arvid Lindblad alla guida della Racing Bulls, Gabriel Bortoleto su Audi e Isack Hadjar con la seconda Red Bull, sebbene quest'ultimo sarà costretto a prendere il via dall'ultima fila dello schieramento. I semafori verdi per il Gran Premio scatteranno domani pomeriggio alle ore 15.

Le parole di Leclerc

"Non eravamo lontani dalla prima fila. Per quell'ultima curva sono un po' arrabbiato, è un peccato, una prima fila sarebbe stato buono su questa pista. Sappiamo che la Mercedes ha una macchina migliore, partiremo quarti per la penalità a Norris e alla fine non è poi così male scattare in seconda fila". Così a Sky Sport Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo le qualifiche del Gp del Belgio. "Abbiamo avuto dei problemi venerdì anche in FP3 e abbiamo cambiato per la qualifica. Non era niente sulla guida ma c'era un problema specifico che abbiamo risolto", ha aggiunto.