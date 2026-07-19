Formula 1, diretta Gp Belgio: Antonelli dalla pole a Spa, inseguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Torna in pista la Formula 1 . Il Mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio . Si ricomincia dopo il trionfo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gp di Gran Bretagna. Capolavoro di Kimi Antonelli , che partirà dalla pole position nel GP del Belgio di Formula 1, grazie al miglior tempo ottenuto al termine delle qualifiche a Spa-Francorchamps. Il leader del Mondiale si è dimostrato particolarmente a proprio agio sull'impegnativo e velocissimo circuito nelle Ardenne, il più lungo della stagione: dopo essere già stato il più veloce sia nella seconda che nella terza sessione delle libere, ha dominato tutte e tre le qualifiche, chiudendo con un giro in 1'44"361. Segui la diretta sul nostro sito.

14:49

Suona l'inno, a breve la partenza

A Spa ecco l'inno nazionale belga, eseguito da Typh Barrow. Manca pochissimo e si parte.

14:38

Leclerc: "Non male la seconda fila"

"Non eravamo lontani dalla prima fila. Per quell'ultima curva sono un po' arrabbiato, è un peccato, una prima fila sarebbe stato buono su questa pista. Sappiamo che la Mercedes ha una macchina migliore, partiremo quarto per la penalità Norris e alla fine non è poi così male scattare in seconda fila". Così a Sky Sport Charles Leclerc, pilota della Ferrari. "Abbiamo avuto dei problemi venerdì anche in FP3 e abbiamo cambiato per la qualifica. Non era niente sulla guida ma c'era un problema specifico che abbiamo risolto", ha aggiunto

14:24

Orario d'inizio e diretta tv

Si parte alle ore 15. Diretta tv disponibile su Sky e in streaming su SkyGo e Now. Sarà poi possibile vedere la differita in chiaro su TV8 alle 18.

14:10

La classifica piloti

Ecco la graduatoria del Mondiale in tempo reale. GUARDALA ORA

13:56

Hamilton: "Ho fatto il massimo"

"Non ho visto la bandiera gialla, non mi ha penalizzato nell'ultimo giro. Ho visto solo un marshall che la teneva. Sono deluso da me stesso per il Q3. Avevo un problema al freno e non volevo danneggiarlo. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro per sistemare la vettura. Ho fatto il massimo, pensavo di avere qualche decimo in più, ma è andata così". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio.

13:41

Norris: "Peccato per la penalità"

"E' un peccato avere dieci posizioni di penalità, in quetso modo non potrò lottare con gli altri. Spero di fare bene, ma non so quanto in alto riuscirò ad arrivare. Non abbiamo cambiato nulla per essere veloci, è un bel risultato". Così il pilota della McLaren, Lando Norris, terzo nelle qualifiche del Gp del Belgio ma costretto a partire dalla tredicesima casella in griglia per una penalità. "Questa è un po' la gara di casa, quindi ho una spinta in più. È una pista in cui si può superare, speriamo di poter regalare spettacolo", ha aggiunto.

13:30

Pole Antonelli, Leclerc in seconda fila

Kimi Antonelli ha conquistato la pole del Gp del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di F1. Il pilota della Marcedes, leader del Mondiale, con il tempo di 1'44"361 ha preceduto la Red Bull di Max Veerstappen. Terzo Lando Norris con la McLaren ma il pilota inglese perde 10 posizioni per la penalità da scontare per l'utilizzo della quarta centralina. Per il pilota bolognese si tratta della sesta pole in carriera. Il ferrarista Charles Leclerc è quinto ma con la penalità di Norris scatterà in seconda fila.

13:15

La griglia di partenza

Griglia di partenza del GP del Belgio dopo le qualifiche a Spa-Francorchamps. 1/a fila: Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) Max Verstappen (Ola/Red Bull) 2/a fila: George Russell (Gbr/Mercedes) Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 3/a fila: Lewis Hamilton (Gbr/Ferrari) Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes) 4/a fila: Arvid Lindblad (Gbr/Racing Bulls-Red Bull) Gabriel Bortoleto (Bra/Audi) 5/a fila: Liam Lawson (Nzl/Racing Bulls-Red Bull) Pierre Gasly (Fra/Alpine-Mercedes) 6/a fila: Franco Colapinto (Arg/Alpine-Mercedes) Nico Hulkenberg (Ger/Audi) 7/a fila: Lando Norris (Gbr/McLaren-Mercedes) Carlos Sainz Jr. (SPa/Williams-Mercedes) 8/a fila: Oliver Bearman (Gbr/Haas-Ferrari) Alexander Albon (Tha/Williams-Mercedes) 9/a fila: Esteban Ocon (Fra/Haas-Ferrari) Valtteri Bottas (Fin/Cadillac-Ferrari) 10/a fila: Sergio Pérez (Mex/Cadillac-Ferrari) Lance Stroll (Can/Aston Martin-Honda) 11/a fila: Isack Hadjar (Fra/Red Bull) Fernando Alonso (Spa/Aston Martin-Honda).

(Spa-Francorchamps, Belgio)