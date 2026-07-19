Leclerc: "Bel passo in avanti". Vasseur: "Hamilton? Penalità severa". Antonelli: "Vittoria dura perché..."

Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1 e ritrova un successo che mancava dallo scorso 7 giugno a Monte-Carlo. L'italiano della Mercedes, alla sua settima affermazione in carriera, precede sul traguardo la Ferrari di un ormai ritrovato Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen . L'altra Rossa di Lewis Hamilton chiude in quarta posizione: il britannico paga i 5" di penalità arrivati in seguito al contatto al primo giro con la Mercedes di George Russell . Quest'ultimo, dunque, incassa uno zero pesantissimo in ottica Mondiale e ora scivola a -50 dal compagno di squadra. Quinto posto, invece, per la McLaren di Oscar Piastri , che taglia il traguardo davanti ad Isack Hadjar (Red Bull) e Lando Norris (McLaren), autore di una parziale rimonta dalla tredicesima casella. Completano la top 10 di giornata Gabriel Bortoleto (Audi), Arvidi Lindblad (Racing Bulls) e Franco Colapinto (Alpine). La prossima settimana la Formula 1 farà tappa in Ungheria per l'ultima gara prima della pausa estiva. Al termine della gara ha commentato il successo conquistato l'azzurro Andrea Kimi Antonelli.

Antonelli: "Il Mondiale? Ho sempre avuto lo slancio"

"È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo una serie di tappe difficili, è stata una vittoria dura perché Charles (Leclerc, ndr) era veloce". Kimi Antonelli racconta così il ritorno alla vittoria in F1 nel tempio della velocità di Spa arrivato in concomitanza con l'uscita di scena al primo giro del suo compagno e rivale per il titolo, George Russell. "Il Mondiale? Ho sempre avuto lo slancio, oggi è andata bene, bisogna cogliere le opportunità e vedremo cosa accadrà", ha concluso l'italiano della Mercedes.

Leclerc: "Bel passo in avanti per noi"

"Ho creduto nella vittoria fino alla fine. Abbiamo avuto fortuna con la safety car, ma il passo era relativamente forte. Abbiamo faticato con le hard per cinque o sei giri, ma poi siamo andati bene. È un bel passo in avanti per noi, continuiamo così", ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc. "Le ho provate tutte, il secondo stint è stato un po' più difficile. Salire sul podio è positivo. Io ho dato tutto quello che avevo, penso che il terzo posto vada bene", le parole del pilota della Red Bull Max Verstappen.

Vasseur: "Titolo? Non voglio sognare"

"Titolo? Non voglio sognare, bisogna concentrarsi sui risultati veri. Non ci aspettavamo di lottare per la vittoria, è andata piuttosto bene. Nel complesso abbiamo ottenuto un buon risultato per il team. Ci aspettavamo di essere più lenti della Mercedes, ma non c'era un margine enorme quindi possiamo lottare con loro. La prossima pista sarà un po' più dalla nostra parte. Hamilton? Penalità severa, era il primo giro e Russell si stava già girando sulla sinistra, ma non voglio commentare troppo la decisione. Lewis ha fatto comunque un ottimo lavoro". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine del Gran Premio del Belgio.

Russell: "Con Hamilton normale incidente di gara"

"Quello con Hamilton è stato un normale incidente di gara. Avrei potuto lasciargli un po' più di spazio e lui avrebbe potuto frenare un po' di più, ma se avessi avuto velocità in rettilineo non sarebbe accaduto nulla. Sono molto deluso, ora sono senza parole. Mi sentivo in una buona posizione in curva 1 e all'improvviso sono rimasto senza potenza, da lì è tutto svanito". Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell, ai microfoni di Sky Sports UK.