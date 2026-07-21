Ferrari o Antonelli? Valentino Rossi risponde così: "Faccio il tifo per Kimi, talento straordinario"

"Potete immaginare cosa rappresenti la Ferrari in Italia. È come una religione , ma io sono soprattutto un tifoso dei piloti e per questo adesso faccio il tifo per Kimi". Valentino Rossi , in un'intervista a Sky, ha espresso la sua ammirazione per il pilota bolognese che vincendo anche il GP del Belgio ha rafforzato la sua posizione di leader del mondiale di F1.

Il sogno iridato per l'automobilismo italiano

"Antonelli è un talento straordinario, ha tantissima velocità e in Italia non abbiamo mai avuto un pilota capace di vincere il Mondiale di Formula 1 negli ultimi 70 anni. Per questo sarebbe qualcosa di davvero speciale", ha concluso Rossi.