Ferrari beffata da una McLaren, ma Leclerc e Hamilton davanti alle Mercedes: la griglia di partenza

Lando Norris beffa le Ferrari e partirà domani davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria . Il campione del mondo in carica, nonostante una bandiera gialla nel finale, trova in extremis il giro buono che gli vale la 17esima pole in carriera, la prima stagionale: 1'17"207 il crono che permette al pilota della McLaren di mettersi alle spalle le due Rosse, con Lewis Hamilton - l'ultima volta in pole proprio sul circuito magiaro nel 2023 - che si vede strappare la prima casella in griglia per appena 12 millesimi . Scatterà dalla seconda fila con l'altra Ferrari Charles Leclerc, terzo a 0"238, affiancato da Andrea Kimi Antonelli (+0"272), che limita i danni e si prende la quarta posizione. George Russell con l'altra Mercedes, invece, non va oltre un settimo posto e sarà costretto nuovamente ad inseguire. Un Max Verstappen (Red Bull) apparso in difficoltà è sesto alle spalle della seconda McLaren di Oscar Piastri. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi). Domani la gara prenderà il via alle 15.

Le parole di Norris

"Sono felicissimo. Sono davvero contento di essere tornato in vetta. Sono state delle qualifiche difficili, questi due ragazzi (della Ferrari ndr) sono stati molto veloci, è stata una lotta serrata per tutto il weekend. Abbiamo portato qualche aggiornamento, è difficile dire quanto incidano, ma oggi hanno aiutato. Ho avuto fiducia per tutta la giornata. Abbiamo fatto un buon lavoro, la macchina si è comportata bene. Sono molto contento per il team. Un altro grande lavoro ci aspetta domani". Così Lando Norris dopo la pole position ottenuta in Ungheria.

Le parole di Leclerc

"Oggi ci sono stati dei cambiamenti di vento e ho fatto fatica a trovare l'equilibrio. Sono stato sfortunato nell'ultimo settore, ma ho cercato di trarre il massimo da quello che avevo. Credo di esserci riuscito", ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc.

Le parole di Hamilton

"Abbiamo fatto un ottimo lavoro per tutto il weekend, mi sono sentito solido. La scelta di uscire per primi in Q3 non credo sia stata quella giusta. All'ultimo giro ho avuto poco grip. Questa è una pista che adoro, voglio far bene anche domani. Vedremo cosa accadrà". Così l'altro ferrarista, Lewis Hamilton, attualmente sotto investigazione per impeding nei confronti di Piastri e, pertanto, a rischio penalità.

Le parole di Vasseur

"C'è il rischio di penalità per Hamilton. Qualora arrivasse, la nostra strategia per domani non cambierebbe molto. È difficile prevedere dove saremo alla fine del primo giro. Siamo delusi per la mancata pole, ma siamo comunque secondi e terzi". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria. "La sessione per Leclerc è stata molto caotica. Nel primo giro ha incontrato il traffico, mentre nel secondo c'era la bandiera gialla", evidenzia il dirigente francese.