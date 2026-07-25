Hamilton penalizzato! Ungheria, Ferrari dietro in griglia: cos'è successo

Lando Norris beffa le Ferrari e partirà domani davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria . Il campione del mondo in carica, nonostante una bandiera gialla nel finale, trova in extremis il giro buono che gli vale la 17ª pole in carriera, la prima stagionale: 1'17"207 il crono che permette al pilota della McLaren di mettersi alle spalle le due Rosse, con Lewis Hamilton - l'ultima volta in pole proprio sul circuito magiaro nel 2023 - che si vede strappare la prima casella in griglia per appena 12 millesimi. Tutto inutile: il britannico è stato retrocesso di tre posizioni per impeding su Piastri in curva 1, che era nel giro lanciato nel corso dell'ultima manche delle qualifiche, e partirà 5°. Scatterà quindi dalla prima fila l'altra Ferrari di Charles Leclerc, terzo al traguardo a 0"238, con Andrea Kimi Antonelli (+0"272) che è stato penalizzato e sarà retrocesso di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della Mercedes è stato sanzionato per non aver rallentato sufficientemente in regime di bandiera gialla e dunque scatterà domani dalla settima casella . George Russell con l'altra Mercedes, invece, non va oltre un settimo posto e sarà costretto nuovamente ad inseguire. Un Max Verstappen (Red Bull) apparso in difficoltà è sesto alle spalle di Hamilton, con Oscar Piastri 4°. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi). Domani la gara prenderà il via alle 15.

Antonelli: "La bandiera gialla mi ha un po' distratto"

"Stavo facendo un giro da terzo posto, ma la bandiera gialla mi ha un po' distratto. Ho fatto male l'ultima curva, dove avrei potuto guadagnare qualcosa. Peccato, è stata una sessione difficile soprattutto in Q2. Eravamo indietro e abbiamo dovuto fare un passo avanti gigantesco per il Q3. Il passo gara è forte, domani si può fare un buon risultato". Queste le parole del pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria. Il pilota italiano partirà settimo per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiera gialla, esposta dopo un testa-coda di Max Verstappen sul finire delle qualifiche.

Le parole di Norris

"Sono felicissimo. Sono davvero contento di essere tornato in vetta. Sono state delle qualifiche difficili, questi due ragazzi (della Ferrari ndr) sono stati molto veloci, è stata una lotta serrata per tutto il weekend. Abbiamo portato qualche aggiornamento, è difficile dire quanto incidano, ma oggi hanno aiutato. Ho avuto fiducia per tutta la giornata. Abbiamo fatto un buon lavoro, la macchina si è comportata bene. Sono molto contento per il team. Un altro grande lavoro ci aspetta domani". Così Lando Norris dopo la pole position ottenuta in Ungheria.

Le parole di Leclerc

"Oggi ci sono stati dei cambiamenti di vento e ho fatto fatica a trovare l'equilibrio. Sono stato sfortunato nell'ultimo settore, ma ho cercato di trarre il massimo da quello che avevo. Credo di esserci riuscito", ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc.

Le parole di Hamilton

"Abbiamo fatto un ottimo lavoro per tutto il weekend, mi sono sentito solido. La scelta di uscire per primi in Q3 non credo sia stata quella giusta. All'ultimo giro ho avuto poco grip. Questa è una pista che adoro, voglio far bene anche domani. Vedremo cosa accadrà". Così l'altro ferrarista, Lewis Hamilton, prima della penalità ricevuta.

Le parole di Vasseur

"C'è il rischio di penalità per Hamilton. Qualora arrivasse, la nostra strategia per domani non cambierebbe molto. È difficile prevedere dove saremo alla fine del primo giro. Siamo delusi per la mancata pole, ma siamo comunque secondi e terzi. La sessione per Leclerc è stata molto caotica. Nel primo giro ha incontrato il traffico, mentre nel secondo c'era la bandiera gialla". Aveva detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria.