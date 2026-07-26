Formula 1 diretta Gp Ungheria: Leclerc e la Ferrari in prima fila, Hamilton e Antonelli per la rimonta

MOGYOROD (Ungheria) - La lotta per il Mondiale passa dall'Hungaroring ! Lando Norris beffa le Ferrari e parte davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria. Il campione del mondo in carica della McLaren si è messo alle spalle le due Rosse, con Lewis Hamilton che si vede strappare la prima casella in griglia per appena 12 millesimi. Tutto inutile: il britannico è stato retrocesso di tre posizioni per impeding su Piastri in curva 1, che era nel giro lanciato nel corso dell'ultima manche delle qualifiche, e partirà 5°. Scatterà quindi dalla prima fila l'altra Ferrari di Charles Leclerc, terzo al traguardo, mentre il leader della classifica piloti Andrea Kimi Antonelli partirà dalla settima casella, penalizzato anche lui per non aver rallentato sufficientemente in regime di bandiera gialla. George Russell con l'altra Mercedes, invece, non va oltre un settimo posto e sarà costretto nuovamente ad inseguire. Un Max Verstappen ( Red Bull) apparso in difficoltà è sesto alle spalle di Hamilton, con Oscar Piastri 4° . Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi) . Tutto pronto per lo spettacolo del GP d'Ungheria.

14:30

Gp d'Ungheria, piloti in griglia di partenza

Norris poleman nelle prove, bene anche Antonelli. Adesso i piloti si apprestano ad occupare le rispettive posizioni per la griglia di partenza.

14:27

Il resoconto delle partenze: Antonelli bene, Hamilton pattina

La partenza di Antonelli è risultata buona e pulita, ottima quella di Norris. Pattinamento per Hamilton nella prima prova

14:22

Gp d'Ungheria, al via il riscaldamento

Iniziata la sessione di 'riscaldamento' a Budapest, con Lando Norris che è stato il primo ad entrare in pista per la ricognizione. Nel momento in cui ha riacceso il motore della sua McLaren, è fuoriuscito molto liquido dal posteriore.

14:12

Gran Premio d'Ungheria: la griglia di partenza

Ecco l'ordine di partenza dei piloti:

Prima fila : 1. Lando Norris - McLaren - 1'17''207 - 2. Charles Leclerc - Ferrari - 1'17''435

: 1. Lando Norris - McLaren - 1'17''207 - 2. - Ferrari - 1'17''435 Seconda fila : 3. Oscar Piastri - McLaren - 1'17''684 - 4. Max Verstappen - Red Bull - 1'17''725

: 3. Oscar Piastri - McLaren - 1'17''684 - 4. Max Verstappen - Red Bull - 1'17''725 Terza fila : 5. Lewis Hamilton - Ferrari - retrocesso di 3 posizioni - 6. George Russell - Mercedes - 1'17''760

: 5. - Ferrari - retrocesso di 3 posizioni - 6. George Russell - Mercedes - 1'17''760 Quarta fila : 7. Kimi Antonelli - Mercedes - retrocesso di 3 posizioni - 8. Isack Hadjar - Red Bull - 1'17''856

: 7. - Mercedes - retrocesso di 3 posizioni - 8. Isack Hadjar - Red Bull - 1'17''856 Quinta fila : 9. Arvis Lindblad - RB - 1'18''281 - 10. Nico Hulkenberg - Audi - 1'18''686

: 9. Arvis Lindblad - RB - 1'18''281 - 10. Nico Hulkenberg - Audi - 1'18''686 Sesta fila : 11. Liam Lawson - Racing Bulls - 12. Pierre Gasly - Alpine

: 11. Liam Lawson - Racing Bulls - 12. Pierre Gasly - Alpine Settima fila : 13. Franco Colapinto - Alpine - 14. Gabriel Bortoleto - Audi

: 13. Franco Colapinto - Alpine - 14. Gabriel Bortoleto - Audi Ottava fila : 15. Esteban Ocon - Haas F1 Team - 16. Fernando Alonso - Aston Martin

: 15. Esteban Ocon - Haas F1 Team - 16. Fernando Alonso - Aston Martin Nona fila : 17. Oliver Bearman - Haas F1 Team - 18. Carlos Sainz - Williams

: 17. Oliver Bearman - Haas F1 Team - 18. Carlos Sainz - Williams Decima fila : 19. Alexander Albon - Williams - 20. Lance Stroll- Aston Martin

: 19. Alexander Albon - Williams - 20. Lance Stroll- Aston Martin Undicesima fila: 21. Valtteri Bottas - Cadillac - 22. Sergio Perez - Cadillac

14:00

Sarà la Malesia a ospitare il Gp del Bahrain

Sarà il circuito di Sepang, in Malesia, a ospitare il prossimo ottobre il Gran premio di Formula 1 del Bahrain, che non si può disputare a Sakhir a causa del conflitto in corso nell'area. Lo hanno reso noto la Formula 1 e la Fia, ricordando che la gara si svolgerà il 4 ottobre prossimo, tra i Gp dell'Azerbaigian e di Singapore. L'accordo raggiunto anche con i governi del Bahrain e della Malesia "consente alla Formula 1 di preservare una prova che altrimenti non si sarebbe disputata. Il resto del programma - conclude una nota della F1 - per il 2026 rimane invariato". "Siamo lieti di confermare che la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain nel 2026 - ha detto il ceo della F1, Stefano Domenicali -. Ancora una volta, questo sport ha dimostrato la sua capacità di adattarsi, trovare soluzioni e realizzare eventi, creando un momento emozionante per tutti coloro che seguono la Formula 1". A questo punto è definitivamente cancellato l'altro Gp che non si è potuto svolgere in primavera, quello dell'Arabia Saudita, mentre sono sfumate le speranze di Imola di poter essere presa in considerazione per ospitare proprio la gara in Bahrain.

13:49

Le parole di Hamilton nel pre-gara

Questo il comento prima della partenza del pilota britannico: “C’è un grande pubblico qui. Abbiamo una buona macchina, il team ha fatto un ottimo lavoro nel continuare a svilupparla. È un circuito fantastico. Oggi fa molto caldo, quindi sarà una sfida enorme, ma è un nuovo giorno e ci sono nuove opportunità. Spero che possa lottare per la vittoria. È molto difficile sorpassare su questa pista, quindi la strategia sarà complessa. C’è anche parecchio vento a raffiche oggi, ma darò assolutamente tutto me stesso per la squadra.”

13:43

Le qualifiche in Ungheria

Hamilton penalizzato, Norris in pole: cos'è successo. LEGGI TUTTO

13:36

La classifica piloti

Ecco la graduatoria del Mondiale in tempo reale. GUARDALA ORA

13:30

Orario d'inizio e diretta tv

Si parte alle ore 15. Diretta tv disponibile su Sky e in streaming su SkyGo e Now. Sarà poi possibile vedere la differita in chiaro su TV8 alle 18.

Hungaroring (Mogyoród, Ungheria)