"Antonelli un bene per questo sport, è molto forte. I tifosi italiani non vedevano l'ora"

Nessun annuncio ufficiale sulle ultime due gare dopo lo spostamento del recupero del Bahrain in Malesia. Spera ancora di disputarle come previsto in Qatar e ad Abu Dhabi . In compenso la certezza che se salteranno verranno recuperate in Europa, con Imola fortemente candidata. La chiacchierata mattutina con Stefano Domenicali è come previsto dedicata ai problemi legati al conflitto del Golfo, che mette a rischio parte del calendario di questo Mondiale e la stesura del prossimo, ma il manager romagnolo protagonista dell’epoca d’oro Ferrari e da sei anni a capo della Formula 1 nel tracciare un bilancio della prima metà della stagione e il futuro del Circus ne disegna il momento straordinario. Che ha anche un volto nuovo e italiano: Kimi Antonelli .

Stefano, partiamo dal calendario: quando annuncerete dove disputerete il finale di campionato? «Ad oggi le gare del Qatar e di Abu Dhabi sono confermate, tra l’altro già entrambe sold out. Se entro metà settembre la situazione non sarà sufficientemente chiara prenderemo le decisioni necessarie. Posso già confermarvi però che se non fosse possibile andare in Medio Oriente la stagione si concluderà in Europa. Non raddoppieremo Las Vegas. Non vogliamo svalutare un gioiello che sta crescendo così bene e metterci in competizione con l’NFL, che rappresenta uno degli eventi sportivi più seguiti negli Stati Uniti».

Una delle due gare sarebbe recuperata a Imola? «Prima di metà settembre non ci sono nomi da fare. Imola è tra le alternative disponibili, ma non è ancora stata scelta ufficialmente».

Ci sono perplessità sul gareggiare in Europa a inizio dicembre. «Ho guardato le statistiche sulla temperatura media di quel periodo e trovo affascinante vedere che risultano meno rigide rispetto a quella di Las Vegas durante la nostra gara. Ovviamente non ci sono certezze assolute al riguardo. Speriamo che non nevichi. Ricordo che molti anni fa, al Nürburgring, ci trovammo a correre con qualche fiocco di neve, che si trasformò in pioggia. Dovesse succedere cercheremo di reagire».

L’incertezza legata al Medio Oriente influenza la stesura del calendario 2027? «Abbiamo tempo fino verso la fine dell’anno e già pronti diversi scenari alternativi che ci consentirebbero di disputare comunque 24 Gran Premi».