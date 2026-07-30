"Antonelli un bene per questo sport, è molto forte. I tifosi italiani non vedevano l'ora"

Nessun annuncio ufficiale sulle ultime due gare dopo lo spostamento del recupero del Bahrain in Malesia. Spera ancora di disputarle come previsto in Qatar e ad Abu Dhabi. In compenso la certezza che se salteranno verranno recuperate in Europa, con Imola fortemente candidata. La chiacchierata mattutina con Stefano Domenicali è come previsto dedicata ai problemi legati al conflitto del Golfo, che mette a rischio parte del calendario di questo Mondiale e la stesura del prossimo, ma il manager romagnolo protagonista dell’epoca d’oro Ferrari e da sei anni a capo della Formula 1 nel tracciare un bilancio della prima metà della stagione e il futuro del Circus ne disegna il momento straordinario. Che ha anche un volto nuovo e italiano: Kimi Antonelli.
Stefano, partiamo dal calendario: quando annuncerete dove disputerete il finale di campionato? «Ad oggi le gare del Qatar e di Abu Dhabi sono confermate, tra l’altro già entrambe sold out. Se entro metà settembre la situazione non sarà sufficientemente chiara prenderemo le decisioni necessarie. Posso già confermarvi però che se non fosse possibile andare in Medio Oriente la stagione si concluderà in Europa. Non raddoppieremo Las Vegas. Non vogliamo svalutare un gioiello che sta crescendo così bene e metterci in competizione con l’NFL, che rappresenta uno degli eventi sportivi più seguiti negli Stati Uniti».
Una delle due gare sarebbe recuperata a Imola? «Prima di metà settembre non ci sono nomi da fare. Imola è tra le alternative disponibili, ma non è ancora stata scelta ufficialmente».
Ci sono perplessità sul gareggiare in Europa a inizio dicembre. «Ho guardato le statistiche sulla temperatura media di quel periodo e trovo affascinante vedere che risultano meno rigide rispetto a quella di Las Vegas durante la nostra gara. Ovviamente non ci sono certezze assolute al riguardo. Speriamo che non nevichi. Ricordo che molti anni fa, al Nürburgring, ci trovammo a correre con qualche fiocco di neve, che si trasformò in pioggia. Dovesse succedere cercheremo di reagire».
L’incertezza legata al Medio Oriente influenza la stesura del calendario 2027? «Abbiamo tempo fino verso la fine dell’anno e già pronti diversi scenari alternativi che ci consentirebbero di disputare comunque 24 Gran Premi».
Calendario Formula 1: Portogallo, Turchia e il ritorno in Africa
Intanto molti Paesi si offrono. «Vero, e questo conferma che il nostro sport continua a crescere. Il prossimo anno torneranno in calendario Portogallo e Turchia. E posso dirvi che le trattative in Africa stanno procedendo molto bene, così come parliamo in Sud America e nell’Estremo Oriente, e che Cina e Giappone vorrebbero raddoppiare. Ma abbiamo una base molto solida su cui costruire il futuro e vedo stabilità almeno fino al 2028-2029».
Parliamo allora di presente: qual è il suo bilancio per questa metà di stagione? «Credo che la situazione che stiamo vivendo sia davvero eccezionale. Il campionato gode di un seguito enorme, sia in termini di pubblico in pista, sia di interesse generale. Abbiamo registrato il tutto esaurito praticamente in ogni evento. E si tratta di un pubblico variegato: i tifosi vengono per godersi l’esperienza, le gare e le iniziative organizzate. I numeri sono in crescita, specie quello dei nuovi appassionati. Possiamo già pensare a goderci la ripresa del campionato dopo la pausa estiva a Zandvoort, che sarà una grande festa. E poi, naturalmente, come potete immaginare, Monza sarà un evento straordinario dove, forse per la prima volta, vedremo una colorazione diversa sugli spalti rispetto al solito rosso, perché Kimi Antonelli sta crescendo, soprattutto in Italia. Sarà affascinante vedere quale sarà la portata del tifo per lui a Monza».
Kimi Antonelli protagonista: Domenicali esalta il talento italiano della Formula 1
Come giudica l’impatto del fenomeno Antonelli? «Credo che sia davvero un bene per questo sport. È una ventata di novità, ha avvicinato molti nuovi tifosi grazie al suo modo fantastico di interagire. Anche il suo rapporto con gli altri piloti è fantastico. Dal punto di vista sportivo ha dimostrato di essere molto forte, concentrato. Ha quindi dimostrato grande solidità. Dopo un anno segnato da molte critiche, durante il quale Toto (Wolff, ndr) e la squadra l’hanno protetto in modo incredibile, si sta rivelando uno dei talenti più interessanti approdati in F1. E per i tifosi italiani è ancora più importante perché sono passati moltissimi anni dall’ultimo pilota italiano capace di ottenere risultati di rilievo. Kimi aggiunge quindi una nuova dimensione. Insomma, rappresenta una risorsa incredibile per il futuro di ciò che stiamo costruendo insieme».
Anche perché non ha mai criticato queste nuove macchine, a differenza di Verstappen e altri big. «Sapete bene quanto io rispetti i piloti, ma dobbiamo mettere al primo posto i tifosi. E non dimenticare che questo regolamento esiste per una ragione precisa: riequilibrare i valori e portare in pista più azione. Se osserviamo il divario attuale tra i top team e l’evoluzione avvenuta dalla prima gara a oggi, i progressi sono davvero fenomenali. Ciò dimostra quanto la F1 sia capace di reagire a qualsiasi tipo di sfida o opportunità tecnica. Ricordo benissimo che, all’inizio dell’anno, tutti dicevano: il campionato è già finito, la Mercedes dominerà la stagione, i giochi sono chiusi... La realtà dice che possono ancora succedere molte cose da qui alla fine dell’anno. Più squadre lotteranno per la vittoria e più piloti avranno la possibilità di vincere. Di conseguenza, il Mondiale sarà estremamente avvincente. Credo che l’attenzione e l’interesse di tutti rimarranno alti fino alla fine del campionato».
Verstappen, spettacolo e nuovi tifosi: la visione di Domenicali sulla Formula 1
Eppure Max parla ancora di sorpassi artificiali, di spettacolo fasullo. «Beh, io in mente ho il suo incredibile sorpasso su Lewis (Hamilton, ndr) domenica a Budapest. Sono momenti che il pubblico vuole vedere e associare direttamente al talento dei piloti. Detto questo, proprio in Ungheria ho avuto una discussione estremamente interessante con George Lucas (il creatore di Guerre Stellari, ndr). Mi ha offerto una prospettiva straordinaria su come i nuovi tifosi seguono la Formula 1. Credo che ci abbia aiutato a capire chiaramente che bisogna semplificare, dato che i nuovi fan spesso non colgono la realtà di ciò che accade dietro le quinte. La stragrande maggioranza delle persone vuole semplicemente vedere azione in pista, non si interessano all’angolo di apertura dell’acceleratore o alle variazioni della pressione di frenata durante un sorpasso».
A proposito: avete in programma un nuovo film sul Circus? «Ci stiamo lavorando. La volontà di realizzarlo c’è, ma come sempre quando c’è di mezzo un sequel bisogna assicurarsi di avere le tempistiche e la storia giuste».
Il futuro della Formula 1 secondo Domenicali: eventi, spettacolo e Verstappen
Qual è la sua ricetta per il successo della F1? «Ho sempre detto al mio team che quello che conta davvero è che non siamo in competizione con altri sport. Siamo in competizione nel creare eventi in un contesto in cui le persone possono scegliere di andare a teatro, al cinema, a un concerto o altrove. Ecco perché è fondamentale arricchire di contenuti un’esperienza a pagamento: deve essere superiore alle alternative, altrimenti il pubblico cercherà altrove quel tipo di esperienza. La gente cerca esperienze uniche, qualcosa che il denaro da solo non può comprare».
Tornando a Verstappen, se dovesse smettere come minacciato? «Max è un pilota incredibile e penso che resterà con noi. Ama la Formula 1 e apprezzerà anche il futuro che stiamo delineando insieme. Deciderà quello che preferisce, ma la F1 è grande... Molto più grande di chiunque altro, di tutti noi».
Nessun annuncio ufficiale sulle ultime due gare dopo lo spostamento del recupero del Bahrain in Malesia. Spera ancora di disputarle come previsto in Qatar e ad Abu Dhabi. In compenso la certezza che se salteranno verranno recuperate in Europa, con Imola fortemente candidata. La chiacchierata mattutina con Stefano Domenicali è come previsto dedicata ai problemi legati al conflitto del Golfo, che mette a rischio parte del calendario di questo Mondiale e la stesura del prossimo, ma il manager romagnolo protagonista dell’epoca d’oro Ferrari e da sei anni a capo della Formula 1 nel tracciare un bilancio della prima metà della stagione e il futuro del Circus ne disegna il momento straordinario. Che ha anche un volto nuovo e italiano: Kimi Antonelli.
Stefano, partiamo dal calendario: quando annuncerete dove disputerete il finale di campionato? «Ad oggi le gare del Qatar e di Abu Dhabi sono confermate, tra l’altro già entrambe sold out. Se entro metà settembre la situazione non sarà sufficientemente chiara prenderemo le decisioni necessarie. Posso già confermarvi però che se non fosse possibile andare in Medio Oriente la stagione si concluderà in Europa. Non raddoppieremo Las Vegas. Non vogliamo svalutare un gioiello che sta crescendo così bene e metterci in competizione con l’NFL, che rappresenta uno degli eventi sportivi più seguiti negli Stati Uniti».
Una delle due gare sarebbe recuperata a Imola? «Prima di metà settembre non ci sono nomi da fare. Imola è tra le alternative disponibili, ma non è ancora stata scelta ufficialmente».
Ci sono perplessità sul gareggiare in Europa a inizio dicembre. «Ho guardato le statistiche sulla temperatura media di quel periodo e trovo affascinante vedere che risultano meno rigide rispetto a quella di Las Vegas durante la nostra gara. Ovviamente non ci sono certezze assolute al riguardo. Speriamo che non nevichi. Ricordo che molti anni fa, al Nürburgring, ci trovammo a correre con qualche fiocco di neve, che si trasformò in pioggia. Dovesse succedere cercheremo di reagire».
L’incertezza legata al Medio Oriente influenza la stesura del calendario 2027? «Abbiamo tempo fino verso la fine dell’anno e già pronti diversi scenari alternativi che ci consentirebbero di disputare comunque 24 Gran Premi».