Hamilton ha un nuovo cane: come si chiama e il tenero scatto del cucciolo con Kim Kardashian

A quasi un anno di distanza dalla morte del suo adoraro bulldog Roscoe, Lewis Hamilton ha adottato un nuovo amico a quattro zampe. Si chiama Halo ed è una femmina di golden retriever. Kim Kardashian, compagna del sette volte campione del mondo di Formula 1, ha già postato sui propri social uno scatto molto tenero in cui abbraccia la nuova arrivata. L'annuncio è stato dato sulla pagina Instagram dell'allevamento Goldiva Goldens che ha scritto: "Siamo entusiasti di portare la signorina Halo a Los Angeles dal pilota di Formula 1 della Ferrari Lewis Hamilton L'addestratrice di cani Kirstin McMillian, che proviene da una famiglia di addestratori di animali da tre generazioni è partita ieri per il Maine. Gli orgogliosi proprietari del cane sono Am Grand CH Bronze Goldiva’s Blackjack e Can CH Tango".
Hamilton e l'amore per gli animali
Il pilota della Ferrari ha sempre avuto un legame speciale con gli animali. Roscoe, il bulldog che per oltre un decennio è stato molto più di un semplice animale domestico, era per lui un compagno di viaggio, una presenza costante nei paddock di Formula 1 e una parte fondamentale della sua vita privata. L'inglese aveva annunciato con grande dolore la sua scomparsa il 28 settembe 2025 dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, raccontando di aver dovuto prendere la decisione più difficile e di averlo salutato tra le sue braccia. Un lutto enorme che lo aveva costretto anche ad annullare alcune apparizioni pubbliche. Un dolore grande che proverà a smorzare con la nuova arrivata: la piccola Halo.