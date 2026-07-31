Hamilton ha un nuovo cane: come si chiama e il tenero scatto del cucciolo con Kim Kardashian

A quasi un anno di distanza dalla morte del suo adoraro bulldog Roscoe, Lewis Hamilton ha adottato un nuovo amico a quattro zampe. Si chiama Halo ed è una femmina di golden retriever. Kim Kardashian, compagna del sette volte campione del mondo di Formula 1, ha già postato sui propri social uno scatto molto tenero in cui abbraccia la nuova arrivata. L'annuncio è stato dato sulla pagina Instagram dell'allevamento Goldiva Goldens che ha scritto: "Siamo entusiasti di portare la signorina Halo a Los Angeles dal pilota di Formula 1 della Ferrari Lewis Hamilton L'addestratrice di cani Kirstin McMillian, che proviene da una famiglia di addestratori di animali da tre generazioni è partita ieri per il Maine. Gli orgogliosi proprietari del cane sono Am Grand CH Bronze Goldiva’s Blackjack e Can CH Tango".