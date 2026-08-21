Ferrari, orgoglio Hamilton: "Siamo innovatori, gli altri ci copiano. Voglio vincere pure qui"

“È bello essere nuovamente in pista, nell’ultima settimana della pausa estiva iniziavo a diventare impaziente. Voglio semplicemente ripartire da dove avevamo lasciato e cercare di ottenere un buon risultato per iniziare bene la seconda metà della stagione”. Kimi Antonelli si ripresenta sorridente a Zandvoort, ma in testa ha già Monza, dove comunque vada arriverà da leader iridato (+50 su Lewis Hamilton) e soprattutto il Mondiale. Infatti conferma la scelta di introdurre nel GP d’Italia (4-6 settembre) il nuovo motore (sarà il quinto stagionale), incappando nella penalità di 10 posizioni in griglia per aver superato le quattro power unit previste dal regolamento per tutto il campionato. “È una decisione che viene anche da me, perché guardando il calendario è una delle piste sulle quali è più facile sorpassare. Sì, è la mia gara di casa, ci sarà tanto tifo e avrò un casco speciale molto figo, però alla fine penso più al campionato”. E l’Olanda. La Mercedes non porta aggiornamenti dal Canada (“vero, è passato tanto tempo”), un nuovo pacchetto importante arriverà a Baku (la settimana dopo Monza). Quindi Kimi dovrà lottare come in Ungheria, l’ultimo GP prima della sosta dove è tornata a brillare la squadra campione del mondo, soprattutto con il numero 1 Lando Norris. “Sapevamo che la McLaren sarebbe tornata, anche la Ferrari sarà lì davanti con un nuovo fondo e Max sarà della partita. Ma abbiamo ancora un’ottima macchina e ho molta fiducia nella squadra”. Stracarico Lewis Hamilton (“sono nella migliore forma degli ultimi vent’anni”), gasato invece per l’atteggiamento aggressivo della Ferrari proprio in termini di sviluppo. “Sono davvero orgoglioso dei passi avanti che abbiamo fatto all’inizio della stagione e durante il campionato", afferma l’inglese.