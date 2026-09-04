Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kimi Antonelli celebra Valentino Rossi e l’Italia: casco speciale per il GP di Monza

Il pilota della Mercedes, leader della Classifica Piloti, commenta: "A casa corriamo con colori speciali"
2 min
Kimi AntonelliGp di MonzaValentino Rossi

Un casco speciale per celebrare Valentino Rossi e l'Italia. Kimi Antonelli a Monza indosserà un elmetto tricolore dove la figura stilizzata del nove volte campione del Mondo di motociclismo tiene sulle spalle il leader del Mondiale di Formula1. "A casa corriamo con colori speciali - scrive Antonelli sui social -. Era un mio desiderio correre con un casco ispirato a quelli di Vale. Quando mi hanno proposto il casco del Mugello 2002 ho capito che era quello giusto".

 

 

Antonelli omaggia l'Italia per il GP di Monza

Ad arricchire l'iconografia, 22 vignette che rappresentano i vizi e le virtù, gli usi e i costumi, dell'italiano medio (che Antonelli definisce "italiano vero") secondo gli stranieri: tra gli altri, una croce per dire no all'hamburger, la pizza, gli spaghetti, i baffi, la Nazionale di calcio, il bidet, lo stuzzicadenti e il caffè. Ci sono anche una moto per Valentino Rossi e il go/kart numero 12 dello stesso Antonelli.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS