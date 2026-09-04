Carrera celebra il Gran Premio d’Italia con i nuovi set dedicati alla Formula 1

L'emozione e l'attesa tra gli appassionati sono al massimo. Con le sessioni di qualifica nel weekend e la gara principale in programma domenica 6 settembre, il "Tempio della Velocità" si prepara a regalare staccate al limite, sorpassi millimetrici e una tensione costante che incarna tutta l'intensità della classe regina dell'automobilismo.

Per estendere questa scarica di adrenalina ben oltre il weekend di gara, Carrera accende i motori e invita tutti a scendere in pista con una gamma completa di set da corsa super tecnologici che ricreano a casa le stesse inconfondibili visioni e sensazioni di un vero Gran Premio. McLaren, Ferrari, Oracle Red Bull Racing e Mercedes-AMG F1 prendono vita su circuiti ricchi di azione, dove velocità pura, strategia e riflessi si fondono per offrire a grandi e piccoli la possibilità di rivivere a casa tutta la competizione e l'entusiasmo della classe regina.



Con la linea Carrera GO!!!, i piloti già a partire dai 6 anni possono calarsi nei panni delle grandi stelle del mondiale grazie a tracciati ricchi di curve paraboliche, cavalcavia e rettilinei ad altissima velocità. Tra le proposte spicca il set Carrera GO!!! – "Speed Zone", che mette di fronte Max Verstappen e Lewis Hamilton su una pista di ben 6,3 metri pensata per spingere l'acceleratore al massimo. Per chi cerca un sfida altrettanto avvincente, il set Carrera GO!!! – "Super Formula", vede protagonista il campione del mondo Lando Norris a bordo della McLaren MCL39 contro il tre volte campione del mondo Max Verstappen sulla Oracle Red Bull Racing RB21 per un testa a testa ricco di suspense.



Mentre il campionato automobilistico più prestigioso al mondo continua ad attrarre un pubblico globale in costante crescita, spinto dalle nuove generazioni e dai media dedicati, Carrera rende omaggio a questo sport senza tempo dando forma concreta alla passione per le quattro ruote.