Schumacher, a Monza la presentazione di un documentario speciale: l'omaggio di Leclerc è da brividi

Ci sono piloti che appartengono alla storia della Formula 1 e altri che, con il tempo, diventano parte della cultura popolare. Michael Schumacher va oltre lo sport e il Gran Premio d'Italia 2026 lo dimostra con una serie di iniziative che, a trent'anni dal suo arrivo in Ferrari e dalla sua prima vittoria a Monza in rosso, hanno riportato il volto e i simboli del Kaiser al centro della scena. Il tributo più visibile è arrivato in pista, con la livrea e le uniformi dedicate dalla Ferrari e in particolare da Charles Leclerc. Il suo casco richiama in maniera evidente quello utilizzato da Schumacher: rosso acceso, colori della bandiera tedesca e, soprattutto, le sette stelle, già presenti sul muso della Rossa.
L'omaggio di Netflix
Un omaggio personale, ma anche il segno di quanto l'eredità di Schumacher continui a vivere nella Scuderia. A Monza Netflix presenta il trailer di 'Schumacher '94: la nascita di una leggenda'. Il documentario sarà disponibile dal 2 ottobre e racconterà una delle annate più intense e controverse della sua carriera, con il primo Mondiale vinto sulla Benetton dopo uno scontro con Damon Hill in Australia all'ultima gara in un campionato funestato dalla morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. A Milano, invece, Schumacher diventa materia da costruzione. All'Arco della Pace, Lego porta una grande celebrazione dedicata alla Formula 1 e alla Ferrari F2004, accompagnata da un mosaico realizzato con circa 85 mila mattoncini. E poi c'è la storia vera, quella fatta di fibra di carbonio, gomme e motori. Nella sede dell'Aci Milano è esposta fino all'8 settembre la Ferrari F399 del 1999: una monoposto che non vinse il titolo piloti probabilmente solo a causa dell'incidente di Schumacher a Silverstone ma che riportò a Maranello il Mondiale costruttore dopo 16 anni. Casco, documentario, mattoncini e una monoposto vera: il Kaiser, sulle cui condizioni di salute - per volontà della famiglia - vige il massimo riserbo dopo l'incidente sugli sci nel 2013, non è soltanto un ricordo.