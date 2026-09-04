Schumacher, a Monza la presentazione di un documentario speciale: l'omaggio di Leclerc è da brividi

Ci sono piloti che appartengono alla storia della Formula 1 e altri che, con il tempo, diventano parte della cultura popolare. Michael Schumacher va oltre lo sport e il Gran Premio d'Italia 2026 lo dimostra con una serie di iniziative che, a trent'anni dal suo arrivo in Ferrari e dalla sua prima vittoria a Monza in rosso, hanno riportato il volto e i simboli del Kaiser al centro della scena. Il tributo più visibile è arrivato in pista, con la livrea e le uniformi dedicate dalla Ferrari e in particolare da Charles Leclerc. Il suo casco richiama in maniera evidente quello utilizzato da Schumacher: rosso acceso, colori della bandiera tedesca e, soprattutto, le sette stelle, già presenti sul muso della Rossa.