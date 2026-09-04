Russell il più veloce nelle seconde libere a Monza davanti a Leclerc. Antonelli ed Hamilton...

Per Lewis Hamilton invece "è stata una giornata con un po’ di alti e bassi, dalla quale abbiamo comunque tratto indicazioni utili. La power unit aggiornata rappresenta un passo nella giusta direzione e sono davvero grato a tutti coloro che lavorano in fabbrica per l’impegno che hanno messo in questo sviluppo. Nel corso della giornata abbiamo apportato alcune modifiche e ci sono aspetti positivi da trarre dalle due sessioni, anche se è stato difficile sfruttare al massimo il potenziale della vettura e mettere insieme un giro completo - le parole del pilota britannico -. Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo comprendere meglio, quindi questa sera analizzeremo i dati per capire cosa possiamo fare per portare la vettura in una finestra di funzionamento migliore domani e presentarci nelle migliori condizioni possibili in vista della qualifica".

Vasseur: "Dovremo essere perfetti"

"Nel complesso è stata una buona sessione, siamo concentrati sulla vettura e sull'assetto per domani. Non sarà la gara più semplice della stagione, c'è da colmare il divario in rettilineo, ma lotteremo". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine delle prove libere di Monza. "Sarà difficile lottare con Russell e Verstappen, che potranno sfruttare la scia dei loro compagni. Noi avremo il vantaggio di avere due macchine in gara, mentre Mercedes ne avrà una davanti. Non sacrificheremo nessuno, entrambi i piloti vogliono giocarsi la vittoria. Servirà un'esecuzione perfetta, su questo metto pressione a tutti. Non mi interessa degli altri, sono concentrato sul mio team", ha assicurato il dirigente francese. La gara di Monza e il cambio di motore potrebbero rappresentare uno spartiacque per il Mondiale, ma Vasseur non la ritiene decisiva in quest'ottica. "Sicuramente preferirei vincere qui, ma non penso che questa gara sarà cruciale in una direzione o nell'altra. C'è tempo per reagire o anche per commettere degli errori, è tutto aperto. La stagione non si conclude a Monza", sottolinea il team principal, che continua ad essere sorpreso dal calore dei tifosi della Ferrari: "Quando vinci a Monza come nel 2024 tutti sono entusiasti, probabilmente è stata la sensazione migliore della mia vita. Ma anche l'anno scorso, nonostante stessimo faticando, due ore dopo la gara c'erano migliaia persone davanti al nostro garage, è eccezionale che siano lì a spingerci anche quando non si vince".