Russell il più veloce nelle seconde libere a Monza davanti a Leclerc. Antonelli ed Hamilton...

George Russell fa registrare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes stampa un 1'22"559, ma la Ferrari di Charles Leclerc non è lontana e, dopo il primo posto in mattinata, chiude in seconda piazza a 0"120 dal britannico. Anche Andrea Kimi Antonelli, terzo, è molto vicino al miglior crono del pomeriggio, accusando un gap di +0"141. Lewis Hamilton, dopo la seconda posizione ottenuta in mattinata, deve accontentarsi del quinto tempo a 0"457 dal connazionale, alle spalle della McLaren di Lando Norris (+0"384); sesta, invece, l'altra Papaya guidata da Oscar Piastri. Max Verstappen, che non ha preso parte alle FP1, debutta con un nono posto a quasi un secondo di distacco da Russell. Domani si tornerà in pista alle 12:30 per la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 ci saranno le qualifiche.
Leclerc: "Buone sensazioni ma c'è del lavoro da fare"
"È sempre emozionante tornare a Monza, un luogo davvero speciale per noi come squadra e per tutti i nostri tifosi. C’è ancora del lavoro da fare perché i nostri avversari sembrano competitivi, ma finora le sensazioni con la vettura sono state buone". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc commenta la giornata di prove libere del Gran Premio d'Italia di F1 a Monza. "Sappiamo quali sono i nostri punti deboli e ci concentreremo su quelli, dando il massimo fin da domani per portare a casa il miglior risultato possibile domenica", ha aggiunto il pilota monegasco.
Hamilton: "Alti e bassi, analizzeremo i dati"
Per Lewis Hamilton invece "è stata una giornata con un po’ di alti e bassi, dalla quale abbiamo comunque tratto indicazioni utili. La power unit aggiornata rappresenta un passo nella giusta direzione e sono davvero grato a tutti coloro che lavorano in fabbrica per l’impegno che hanno messo in questo sviluppo. Nel corso della giornata abbiamo apportato alcune modifiche e ci sono aspetti positivi da trarre dalle due sessioni, anche se è stato difficile sfruttare al massimo il potenziale della vettura e mettere insieme un giro completo - le parole del pilota britannico -. Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo comprendere meglio, quindi questa sera analizzeremo i dati per capire cosa possiamo fare per portare la vettura in una finestra di funzionamento migliore domani e presentarci nelle migliori condizioni possibili in vista della qualifica".
Vasseur: "Dovremo essere perfetti"
"Nel complesso è stata una buona sessione, siamo concentrati sulla vettura e sull'assetto per domani. Non sarà la gara più semplice della stagione, c'è da colmare il divario in rettilineo, ma lotteremo". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, al termine delle prove libere di Monza. "Sarà difficile lottare con Russell e Verstappen, che potranno sfruttare la scia dei loro compagni. Noi avremo il vantaggio di avere due macchine in gara, mentre Mercedes ne avrà una davanti. Non sacrificheremo nessuno, entrambi i piloti vogliono giocarsi la vittoria. Servirà un'esecuzione perfetta, su questo metto pressione a tutti. Non mi interessa degli altri, sono concentrato sul mio team", ha assicurato il dirigente francese. La gara di Monza e il cambio di motore potrebbero rappresentare uno spartiacque per il Mondiale, ma Vasseur non la ritiene decisiva in quest'ottica. "Sicuramente preferirei vincere qui, ma non penso che questa gara sarà cruciale in una direzione o nell'altra. C'è tempo per reagire o anche per commettere degli errori, è tutto aperto. La stagione non si conclude a Monza", sottolinea il team principal, che continua ad essere sorpreso dal calore dei tifosi della Ferrari: "Quando vinci a Monza come nel 2024 tutti sono entusiasti, probabilmente è stata la sensazione migliore della mia vita. Ma anche l'anno scorso, nonostante stessimo faticando, due ore dopo la gara c'erano migliaia persone davanti al nostro garage, è eccezionale che siano lì a spingerci anche quando non si vince".
Antonelli: "Abbiamo provato il passo gara"
"Essere qui è fantastico, il sostegno è stato incredibile. Oggi è stata una giornata diversa rispetto al solito, perché ci siamo focalizzati soprattutto sulla simulazione del passo gara. Alla fine credo che sia stata una giornata positiva, perché abbiamo raccolto tanti dati". Lo ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, ai microfoni di Sky Sport al termine delle prove libere del Gran Premio d'Italia. "La Ferrari ha fatto un passo avanti con il nuovo motore e ora ha la nostra stessa velocità. Sappiamo quanto vada bene in curva. Sarà una battaglia serrata per la pole", ha sottolineato il leader del Mondiale. Non molto soddisfatto invece il campione del mondo in carica Lando Norris, che ammette di aver "faticato molto di più a livello di passo. La situazione non è eccezionale attualmente, vediamo cosa riusciremo a fare in nottata. Sicuramente sarà più difficile rispetto alle gare precedenti".
FP2 Monza, la top 10
Questi i primi 10 della classifica tempi al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1.
1. George Russell (Gbr) Mercedes 1'22"559
2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'22"679
3. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1'22"700
4. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'22"943
5. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1'23"016
6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'23"028
7. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1'23"349
8. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1'23"370
9. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'23"377
10. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1'23"455
George Russell fa registrare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes stampa un 1'22"559, ma la Ferrari di Charles Leclerc non è lontana e, dopo il primo posto in mattinata, chiude in seconda piazza a 0"120 dal britannico. Anche Andrea Kimi Antonelli, terzo, è molto vicino al miglior crono del pomeriggio, accusando un gap di +0"141. Lewis Hamilton, dopo la seconda posizione ottenuta in mattinata, deve accontentarsi del quinto tempo a 0"457 dal connazionale, alle spalle della McLaren di Lando Norris (+0"384); sesta, invece, l'altra Papaya guidata da Oscar Piastri. Max Verstappen, che non ha preso parte alle FP1, debutta con un nono posto a quasi un secondo di distacco da Russell. Domani si tornerà in pista alle 12:30 per la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 ci saranno le qualifiche.
Leclerc: "Buone sensazioni ma c'è del lavoro da fare"
"È sempre emozionante tornare a Monza, un luogo davvero speciale per noi come squadra e per tutti i nostri tifosi. C’è ancora del lavoro da fare perché i nostri avversari sembrano competitivi, ma finora le sensazioni con la vettura sono state buone". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc commenta la giornata di prove libere del Gran Premio d'Italia di F1 a Monza. "Sappiamo quali sono i nostri punti deboli e ci concentreremo su quelli, dando il massimo fin da domani per portare a casa il miglior risultato possibile domenica", ha aggiunto il pilota monegasco.