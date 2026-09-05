Gasly in pole position a Monza, beffati Russell, Leclerc ed Hamilton: la griglia di partenza

Grande sorpresa nelle qualifiche del Gp d'Italia di Formula 1. Pierre Gasly sull'Alpine ha conquistato la pole position a Monza con il tempo di 1'21"786, precedendo di 60 millesimi la Mercedes di George Russell . Le due Ferrari partiranno in seconda fila, approfittando della penalità a cui andrà incontro Oscar Piastri, terzo nel Q3.

I ferraristi e Antonelli

Charles Leclerc, quarto, scala così in terza piazza, accanto a lui ci sarà l'altra Rossa di Lewis Hamilton, promosso dalla quinta alla quarta piazza. Settimo il leader del Mondiale Kimi Antonelli che, come già annunciato nei giorni scorsi, partirà in fondo allo schieramento avendo sostituito il quinto motore sulla sua Mercedes, rispetto ai quattro consentiti da regolamento. La gara è in programma domani alle 15.