F1, la Ferrari a Monza per la svolta: Hamilton scalpita, Leclerc promette battaglia

Un sabato sorprendente, caldissimo. Un sabato che a Monza ha raccontato una doppia storia che nessuno, probabilmente, si sarebbe aspettato: quella di una Ferrari capace di firmare soltanto il quarto e il quinto tempo davanti al proprio pubblico e quella, ancora più clamorosa, di Pierre Gasly in pole con l'Alpine. Il primo a ricostruire un pomeriggio complicato è stato Frederic Vasseur, che parte dallo spavento della Q2 - quando entrambi i piloti hanno rischiato l’esclusione per pochissimi millesimi - diventato quasi un campanello d'allarme per il Cavallino: «Abbiamo deciso di iniziare il primo stint con le gomme usate, ma poi abbiamo avuto un problema con la batteria e siamo arrivati molto vicini ad essere esclusi. Però è stato un bell'avvertimento in vista della sessione successiva, visto che ci siamo salvati. Ma è stata molto serrata, perché quando ci sono dieci macchine in due decimi è tutto molto al limite». La Ferrari, del resto, ha scelto di non trasformare la caccia alla scia in un'ossessione. «Ci sono due opzioni: o vai nel gruppo e hai l'effetto positivo nel rettilineo e poi quello negativo in curva. O se hai una macchina con una penalità, puoi fare come ha fatto la Mercedes per Russell o la Red Bull per Verstappen», ha spiegato Vasseur, prima di aggiungere: «Però alla fine io preferisco avere le due macchine in seconda fila».