Diretta F1 Monza, Gp d’Italia in tempo reale: sogno Ferrari, Antonelli insegue

Non c'è solo la Ferrari a fare gli onori di casa. A Monza 2026, dove le Rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton partono dalla 2ª fila alle spalle della sorpresa Pierre Gasly (che in Italia ha trionfato nel 2020) e della Mercedes di George Russell , c'è anche il leader della classifica Kimi Antonelli , chiamato alla rimonta dopo la penalità comminata per aver sostituito la power unit. Il Circus torna dunque al Tempio della Velocità, dove Leclerc punta a tornare sul podio dopo i trionfi del 2019 e del 2024. E poi c'è Hamilton, che negli annali della F1 condivide con Michael Schumacher il primato di 5 vittorie, di cui l'ultima nel 2018. Benvenuti alla diretta del Gp d'Italia, partenza alle ore 15!

14:33

Sinner: "Conosco i piloti e pensano più di noi"

A fremere per l'appuntamento italiano della F1 c'è anche Jannik Sinner, attesissimo ospite di Monza e noto appassionato di motori che così ha commentato la gara che vederà le Ferrari partire dalla seconda fila e l'amico Antonelli a indovinare una partenza perfetta per dare il via alla rimonta verso la top 5. Queste le parole del 5 volte campione Slam: "La cosa più bella è far diventare lo sport in generale sempre più grande, sappiamo quanto è importante e potente la fashion week per lo sport. Io conosco un po' i piloti, sono focalizzati su come guidare, noi pensiamo un po' di meno. La F1 sta diventando sempre più grande, noi siamo ferraristi, poi abbiamo Kimi che è italiano, speriamo di vedere una bella gara".

14:30

Quante stelle a Monza!

14:27

Hamilton: "Un privilegio guidare la Ferrari a Monza"

Così il britannico dopo le qualifiche: "Guardo il lato positivo: sono un privilegiato, guido una macchina rossa a Monza davanti ad una marea di tifosi. Voglio regalare qualcosa di speciale a tutta questa gente. Attaccherò a tutta ma poi dobbiamo essere perfetti".

14:26

Via al riscaldamento!

Pit lane aperta a Monza, partono i primi giri di ricognizione.

14:25

Leclerc: "Proverò a fare una magia"

Così il monegasco dopo le qualifiche: "Ci siamo complicati la vita, non tanto per la gomma nuova o usate ma per cose un po' sullo sfondo e con problemi che non so come mai saltano fuori nel momento decisivo della qualifica e non prima come sarebbe più opportuno. Il passo è la nostra arma più forte ma saremo in difficoltà sul dritto, dobbiamo esserne consapevoli. Questo renderà le cose più difficili in termini di recupero dell'energia. Proverò lo stesso a fare una magia. Ci sono riuscito sia nel 2019 che nel 2024: è il mio pensiero fisso!"

14:20

Gp Monza: tutte le info

Curve : 11

: 11 Lunghezza : 5.793 m

: 5.793 m Giri : 53

: 53 Tempo record : 1'20"901 - Lando Norris , McLaren MCL39, 7 settembre 2025,

: 1'20"901 - , McLaren MCL39, 7 settembre 2025, Meteo: temp 34°C, dento leggero proveniente da est

14:17

Pelle d'oca a Monza: il V10 di Schumi torna a tuonare

Emozioni forti a Monza, dove torna a tuonare il V10 della F2002 di Michael Schumacher, guidata nel giro d'onore da Sebastian Vettel. Un suono che ci ricorda quando la Ferrari volava e Schumi era il re del mondo. Queste le parole dell'ex pilota della Rossa: "Emozioni contrastanti nel guidare la F2002, mi sono venuti in menti alcuni momenti della mia infanzia. E per un po' mi sono sentito come Schumi. Sono orgoglioso, oggi è come se l'avessi sentito qui con me".

14:15

Il look di Hamilton

14:10

Antonelli: "Top 5 possibile"

Queste le parole di Antonelli alla vigilia della gara: "Non è il massimo prendere una penalità nel Gp di casa, soprattutto una penalità così importante, ma come team guardiamo al campionato, e questa è una delle piste migliori dove farlo. Credo che la top 5 sia molto fattibile, ma bisogna vedere come andrà il weekend nel complesso. Prenderemo un'altra penalità con il motore più avanti, ma saranno soltanto cinque posizioni. Adesso cambiamo tutto e cerchiamo di evitare problemi nelle prossime gare. Sarà strano partire dall'ultima posizione nel GP di casa, ma questo mi consentirà di divertirmi ancora di più, e di guidare spensierato. La cosa è positiva, perché toglie un po' di pressione. Ovviamente avrei preferito partire in pole e non ultimo, ma mi aiuterà a prendere il weekend con più leggerezza. Quindi, il mio piano sarà 'full attack'. Non ho nulla da perdere, voglio recuperare più posizioni possibili usando la testa, ma l'approccio sarà andare all'attacco cercando di conquistare il miglior risultato. La McLaren ha fatto uno step grandissimo dall'Ungheria, noi invece siamo fermi da un po', non portiamo aggiornamenti dal Canada, ma il nostro turno arriverà in Malesia. Ci aspettavamo che i nostri avversari diventassero più forti, ma il nuovo pacchetto dovrebbe aiutarci a riguadagnare un po' di prestazione. Credo che in questo weekend anche la Ferrari possa essere forte con il muovo motore, quindi sarà una lotta serrata. Qui il tifo è gigantesco, ovviamente ancor di più per la Ferrari. La situazione è molto particolare. C'è la Ferrari, e poi ci sono io al volante di una Mercedes. Sicuramente non è facile per i tifosi".

14:00

I trionfi tricolore di Leclerc e Hamilton

Era l’8 settembre 2019 quando Leclerc precedeva al traguardo le Mercedes di Bottas e Hamilton, riportando la Ferrari sul primo gradino del podio di Monza 9 anni dopo il trionfo di Alonso. Rimanda invece al 2018 la vittoria del 7 volte campione del mondo, che al Tempo si è imposto l’ultima volta nel 2018. Queste le altre annate vincenti: 2012, 2014, 2015, 2017.

13:50

La 500 di Leclerc

13:45

Le qualifiche di Monza

Si sono concluse con l’inaspettata pole di Gasly le qualifiche al Gp di Monza valido per il 13º appuntamento del mondiale. L’Alpine del francese - che qui ha trionfato nel 2020 al volante della Alpha Tauri - ha beffato le Rosse di Leclerc e Hamilton e registrato un tempo migliore della Mercedes di Russell. Si sarebbe aspettato una partenza diversa Antonelli, tornato in Italia dal leader della classifica ma penalizzato per avere sostituito la power unit. L’azzurro potrà però concedersi una gara “full attack” e dunque l’occasione di prendersi comunque la scena di casa con una rimonta al cardiopalma puntando alle prime 5 posizioni.

13:30

Gp Monza: la griglia di partenza

1ª fila

Pierre Gasly (Alpine) - 1:21.786

George Russell (Mercedes) - 1:21.846

2ª fila

Charles Leclerc (Ferrari) - 1:22.004

Lewis Hamilton (Ferrari) - 1:22.011

3ª fila

Max Verstappen (Red Bull) - 1:22.070

Oscar Piastri (McLaren) - 1:21.966*

4ª fila

Franco Colapinto (Alpine) - 1:22.220

Lando Norris (McLaren) - 1:22.256

5ª fila

Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1:22.286

Gabriel Bortoleto (Audi) - 1:22.517

6ª fila

Oliver Bearman (Haas) - 1:22.756

Nico Hülkenberg (Audi) - 1:22.779

7ª fila

Carlos Sainz (Williams) - 1:23.453

Esteban Ocon (Haas) - 1:23.454

8ª fila

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1:23.755

Vlatteri Bottas (Cadillac) - 1:24.364

9ª fila

Sergio Perez (Cadillac) - 1:24.595

Fernando Alonso (Aston Martin) - 1:25.150

10ª fila

Lance Stroll (Aston Martin) - 1:25.222

Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:22.093**

11ª fila

Liam Lawson (Red Bull) - 1:22.821**

Alex Albon (Williams) - 1:24.356**

*penalizzato per avere ostacolato Lawson.

**penalizzati per avere sostituito componenti motore.

Autodromo nazionale di Monza, Monza, Italia.