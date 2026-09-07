La vittoria di Antonelli a Monza segna il miglior ascolto per la F1 su Sky dal 2022

per lanella Casa dello Sport di: il– in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8 – ha registratospettatori medi complessivi in total audience*, con ildi share* espettatori unici**. Nel dettaglio, il primo trionfo a Monza disu Mercedes è stato visto sudaspettatori medi complessivi in total audience* con ildi share* espettatori unici**. Su, il GP ha raccoltospettatori medi complessivi in total audience* con ildi share*. Ottimi anche i dati dello studio post-gara che, su Sky, ha totalizzaspettatori medi complessivi in total audience* e l’di share*.

Il GP d’Italia ha ottenuto risultati da record anche sui canali digital di Sky Sport, con 635 mila utenti unici nella giornata di domenica su SkySport.it, dove le pagine viste sono state 5 milioni e le video views e 832 mila. Il dato di Social Media Audience è di 3,6 milioni, uno dei più alti di sempre. Sui canali social di Sky Sport F1 sono state 3 milioni le interazioni, con 38 milioni video views nella sola giornata di domenica.