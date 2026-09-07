La vittoria di Antonelli a Monza segna il miglior ascolto per la F1 su Sky dal 2022

TORINO
- Ascolti record
per la Formula 1
nella Casa dello Sport di Sky
: il Gran Premio d’Italia
– in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8 – ha registrato 4 milioni 464 mila
spettatori medi complessivi in total audience*, con il 39%
di share* e 7 milioni 251 mila
spettatori unici**. Nel dettaglio, il primo trionfo a Monza di Kimi Antonelli
su Mercedes è stato visto su Sky
da 1 milione 773 mila
spettatori medi complessivi in total audience* con il 15,7%
di share* e 2 milioni 547 mila
spettatori unici**. Su TV8
, il GP ha raccolto 2 milioni 691 mila
spettatori medi complessivi in total audience* con il 23,2%
di share*. Ottimi anche i dati dello studio post-gara che, su Sky, ha totalizza 1 milione 135 mila
spettatori medi complessivi in total audience* e l’11,3%
di share*.
Il GP d’Italia ha ottenuto risultati da record anche sui canali digital di Sky Sport, con 635 mila utenti unici nella giornata di domenica su SkySport.it, dove le pagine viste sono state 5 milioni e le video views e 832 mila. Il dato di Social Media Audience è di 3,6 milioni, uno dei più alti di sempre. Sui canali social di Sky Sport F1 sono state 3 milioni le interazioni, con 38 milioni video views nella sola giornata di domenica.
*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW
** Il dato include solo le visioni su Big Screen