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La vittoria di Antonelli a Monza segna il miglior ascolto per la F1 su Sky dal 2022

Il GP d'Italia ha registrato 4 milioni 464 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 39% di share e 7 milioni 251 mila spettatori unici
2 min
kimi antonelli f1 sky
La vittoria di Antonelli a Monza segna il miglior ascolto per la F1 su Sky dal 2022© Getty Images
TORINOAscolti record per la Formula 1 nella Casa dello Sport di Sky: il Gran Premio d’Italia – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8 – ha registrato 4 milioni 464 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 39% di share* e 7 milioni 251 mila spettatori unici**. Nel dettaglio, il primo trionfo a Monza di Kimi Antonelli su Mercedes è stato visto su Sky da 1 milione 773 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 15,7% di share* e 2 milioni 547 mila spettatori unici**. Su TV8, il GP ha raccolto 2 milioni 691 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 23,2% di share*.  Ottimi anche i dati dello studio post-gara che, su Sky, ha totalizza 1 milione 135 mila spettatori medi complessivi in total audience* e l’11,3% di share*.

Il GP d’Italia ha ottenuto risultati da record anche sui canali digital di Sky Sport, con 635 mila utenti unici nella giornata di domenica su SkySport.it, dove le pagine viste sono state 5 milioni e le video views e 832 mila. Il dato di Social Media Audience è di 3,6 milioni, uno dei più alti di sempre. Sui canali social di Sky Sport F1 sono state 3 milioni le interazioni, con 38 milioni video views nella sola giornata di domenica.

 

*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW

** Il dato include solo le visioni su Big Screen

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