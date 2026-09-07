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Ecclestone arrestato a Lisbona: l'ex patron della F1 finisce nei guai a 95 anni, ecco perchè

Lo spiacevole episodio è successo in Portogallo dove sarebbe stato fermato all'Aerodromo di Tires
1 min
EcclestoneF1
Ecclestone arrestato a Lisbona: l'ex patron della F1 finisce nei guai a 95 anni, ecco perchè© XPB Images only italy-ag aldo liverani sas

Bernie Ecclestone finisce nei guai in Portogallo. Secondo il "Correio de Manha", l'ex patron della Formula Uno, oggi 95 anni, sarebbe stato fermato all'Aerodromo di Tires, dove era atterrato col suo jet privato, dopo che durante un controllo di routine gli agenti della dogana avevano trovato un fucile non dichiarato sul velivolo. Ecclestone, che vive fra Svizzera e Portogallo, ha fatto sapere al "Daily Mail" che il fucile serviva per il tiro al piattello e che non aveva con sè la documentazione necessaria.

Le parole di Ecclestone

"Ho detto loro che non viaggio mai con documenti del genere, mi hanno detto che mi avrebbero arrestato, ma dopo quelle che sono sembrate ore abbiamo risolto la questione, anche se è stato un susseguirsi di problemi", le parole di Ecclestone, patron della F1 dal 1987 al 2017.

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