"Vi raccontiamo il nostro Kimi": Marco Antonelli e mamma Veronica svelano retroscena, segreti e curiosità

Marco ha perso la voce fin da sabato. La vittoria di domenica a Monza è stato il colpo di grazia per le sue corde vocali, l’apoteosi delle emozioni. Fino alle lacrime. E dire che papà Antonelli di motori ne bazzica da sempre. Prima come pilota nell’endurance, poi manager con un suo team, ora come uomo fiducia del nuovo fenomeno della Formula 1. Kimi per lui, Andrea per mamma Veronica. Che ce lo raccontano. A loro modo. Marco, da papà che significa una giornata come Monza e vedere il popolo rosso in delirio e cantare per Kimi? «Tanto. Alla fine la Ferrari è sempre la Ferrari e siamo italiani, quindi se la Ferrari va bene ci fa molto piacere. Ma è bello vedere che venga riconosciuto quello che di speciale sta facendo un pilota italiano, anche se veste un’altra casacca. Siamo contenti che il popolo italiano tenga Kimi nel cuore insieme alla Ferrari, senza cambiare colore del proprio tifo. Kimi piace perché tanti ragazzi lo vedono un po’ come loro, giovane». E iniziano a sognare di vederlo in rosso... «Mercedes è casa sua e ha una grande macchina. Magari in futuro anche la Ferrari ne avrà una, come è stato in passato. Nessun pilota può vincere senza una grande macchina».
"Vittoria a Monza? La sera prima..."
Kimi piace anche perché è davvero vicino a tutti. A Monza ha voluto con lui i ragazzi autistici di PizzAut. «Fa parte del suo e del nostro modo di essere. Penso che sia normale impegnarsi per chi non ha nostra fortuna. Siamo travolti da quello che sta succedendo, ma presto faremo qualcosa di importante per chi ha bisogno. Ci stiamo pensando. Di sicuro la gestiremo noi in prima persona, per essere sicuri che quello che diamo arrivi a chi vogliamo». Quando ha capito che suo figlio poteva vincere pure partendo 19°? «La sera prima ho cominciato a capire che poteva fare qualcosa di speciale. Lo vedevo sorridere, tranquillo. Cenare e poi giocare a briscola con Bezzecchi, ovviamente vincendo insieme. A tavola eravamo tredici». Tredici? (sorride) «Sì, siamo scaramantici ma su altre cose». Quindi ve lo aspettavate... «Che vincesse no, che facesse una grande gara sì. Quella che ha fatto però è stata oltre, incredibile. L’ha gestita in modo perfetto. Sono orgoglioso della calma che riesce ad avere, della capacità di capire quando è il momento di attaccare e di effettuare i sorpassi in fretta».
"Importante restare con i piedi per terra"
È la vittoria che l’ha colpita di più? «La prima, in Cina, è sempre bella. Monaco è indimenticabile. Questa è storica». E l’ha mandato in fuga nel Mondiale. «Ora è importante restare con i piedi per terra. La realtà non deve mai scapparti di mano, perché per ottenere risultati non devi mai fermarti e adagiarti sugli allori». Si ricorda la prima volta che l’ha portato a Monza? «Forse aveva un anno, massimo due. Kimi è sempre stato in autodromo, di fatto è nato in autodromo. Ricordo che era nella pancia di sua mamma ed eravamo a Magny Cours per una gara del Mondiale Turismo con il nostro team. Ha sentito il rombo del motore e ha cominciato a scalciare». Kimi sottolinea sempre l’importanza di averla a fianco: quanto del suo dna gli ha trasmesso? «Questo non lo so. Sicuramente lui è più bravo di me. Io aveva del potenziale, lui l’ha dimostrato e sta facendo cose incredibili. Di sicuro nel suo dna non c’è quello di andare in pista per fare un risultato qualsiasi. E non è neppure nel mio. Tutti parlano della pressione come un problema, ma se non ce l’hai non puoi andare forte. In macchina bisogna avere la voglia di fare bene e di mettersi in gioco». Pensieri travolti dall’emozione sotto il podio... «Già, tanto. Fino alla lacrime. Ma chi, con una vittoria del genere e di fronte a un pubblico del genere, non piangerebbe?». E sua moglie? «Anche lei cantava e ballava. Ma visto farlo, non con me».
Mamma Veronica: "Doveva andare così"
Veronica Pomaro, signora Antonelli e mamma di Kimi che però chiama Andrea (il primo nome con il quale è iscritto all’anagrafe), è travolta come il marito dalle emozioni, ma ci racconta il nuovo fenomeno della Formula 1 da un altro punto di vista. Quello di mamma appunto. Con gli occhi dell’amore. E finanche un rimprovero. Altrimenti che mamma sarebbe? Un racconto che inizia fin da quando AKA era nella sua pancia. E capisci come le auto da corsa e il modo scanzonato ma allo stesso tempo vincente di viverle fosse nel suo destino. Suo marito Marco ci ha detto di chiederle di Cars... (sorride) «Era il 2026, io ero incinta, allo scadere. Io e Marco siamo andati al cinema a vedere il film, che era appena uscito, era il 23 agosto e durante il film ho iniziato ad avere le contrazioni. Sono andata in ospedale, ma mi hanno mandata a casa perché non erano ancora ravvicinate. Ci sono tornata il giorno dopo e il 25 è nato Andrea. E Cars è il suo film preferito, l’avrà visto centinaia di volte. E domenica a Monza prima della gara in pista c’era Sasetta McQueen per celebrare i vent’anni del film...». Le macchine sono però nel suo sangue. «Si vede che doveva andare così. Essere figlio di un pilota non ne è garanzia. Andrea fin da subito ha dato questi segnali. Ricordo che rovesciava il passeggino e passava ore a far girare le ruote con le manine. Mi faceva ridere, non avrei mai pensato di trovarci ora, così».
Monza, la rimonta e la svolta
L’ha mai visto felice come domenica sul podio di Monza? «Non c’ero in Cina, quando ha conquistato la prima vittoria in Formula 1, ma credo che l’abbia goduta altrettanto. È stata la gara che l’ha sbloccato. Vederlo piangere mi ha commosso. Sapevo che era un pianto liberatorio, oltre la vittoria. È come se avesse detto: adesso ci sono anch’io. S’è messo alle spalle tutte le difficoltà della scorsa stagione. Però...» Però? «Montecarlo e Monza sono state le gare non dico consacrazione, ma hanno fatto capire che non è uno che vince per caso. Lui vince perché sa costruire bene il weekend di gara». Lei credeva nella rimonta fino al trionfo? «Avrei firmato per qualche punto, non credevo neppure al podio. Vincere non era pensabile». Da mamma come lo vede? «Ancora un ragazzino, ma mentalmente è molto forte. Di testa è grande, solido. Lo capisco quando lo guardo, lo sento parlare». La svolta quando c’è stata? «Affrontando e superando le difficoltà della prima stagione. L’anno scorso non è stato facile e sicuramente l’ha fatto maturare più velocemente. Ammetto però che non pensavo sarebbe arrivato a questi livelli così in fretta. Anche perché, ripeto, ha solo vent’anni. Sì, da mamma mi ha impressionato la velocità con cui ha cambiato la sua testa».
"Look? Quando lo vedo mi vengono i brividi"
Nei mesi difficili cosa vi diceva? E voi cosa avete fatto? «Eravamo in difficoltà anche noi. Lui soffriva molto e di conseguenza soffrivamo anche noi. Abbiamo solo cercato di stare uniti e di stargli vicino, tran quillizzandolo. Gli dicevamo che erano passaggi naturali. Che ognuno, al di là del fatto che faccia sport e di quale sia il livello, ha bisogno di crescere come persona. E che sapevamo che un po’ alla volta le cose sarebbero migliorate. Ma ripeto, che lo facesse così in fretta ha sorpreso anche me». La sorprende che sia simpatico a tutti, anche agli avversari? «No, lui è fatto così. Molto naturale, per nulla costruito. Piace perché è molto vicino alla gente. Anche a chi ha bisogno. Ed è così da sempre. A scuole le maestre ci raccontavano che cercava di aiutare i compagni in difficoltà, anche i bambini con certificazioni problematiche. Si metteva lì e spiegava. E poi lui è così, esattamente quello che sembra». Vero che l’ha costretto a fare shopping, una cosa che odia? «Non tocchiamo questo tasto, perché è dolente. Io gli compro i vestiti e gli dico come abbinarli, cosa deve mettere e poi lui prende quello che gli capita e fa dei mischioni inguardabili. Quando lo vedo mi vengono i brividi, non ha niente di quello che dovrebbe mettersi".
Marco ha perso la voce fin da sabato. La vittoria di domenica a Monza è stato il colpo di grazia per le sue corde vocali, l’apoteosi delle emozioni. Fino alle lacrime. E dire che papà Antonelli di motori ne bazzica da sempre. Prima come pilota nell’endurance, poi manager con un suo team, ora come uomo fiducia del nuovo fenomeno della Formula 1. Kimi per lui, Andrea per mamma Veronica. Che ce lo raccontano. A loro modo. Marco, da papà che significa una giornata come Monza e vedere il popolo rosso in delirio e cantare per Kimi? «Tanto. Alla fine la Ferrari è sempre la Ferrari e siamo italiani, quindi se la Ferrari va bene ci fa molto piacere. Ma è bello vedere che venga riconosciuto quello che di speciale sta facendo un pilota italiano, anche se veste un’altra casacca. Siamo contenti che il popolo italiano tenga Kimi nel cuore insieme alla Ferrari, senza cambiare colore del proprio tifo. Kimi piace perché tanti ragazzi lo vedono un po’ come loro, giovane». E iniziano a sognare di vederlo in rosso... «Mercedes è casa sua e ha una grande macchina. Magari in futuro anche la Ferrari ne avrà una, come è stato in passato. Nessun pilota può vincere senza una grande macchina».
"Vittoria a Monza? La sera prima..."
Kimi piace anche perché è davvero vicino a tutti. A Monza ha voluto con lui i ragazzi autistici di PizzAut. «Fa parte del suo e del nostro modo di essere. Penso che sia normale impegnarsi per chi non ha nostra fortuna. Siamo travolti da quello che sta succedendo, ma presto faremo qualcosa di importante per chi ha bisogno. Ci stiamo pensando. Di sicuro la gestiremo noi in prima persona, per essere sicuri che quello che diamo arrivi a chi vogliamo». Quando ha capito che suo figlio poteva vincere pure partendo 19°? «La sera prima ho cominciato a capire che poteva fare qualcosa di speciale. Lo vedevo sorridere, tranquillo. Cenare e poi giocare a briscola con Bezzecchi, ovviamente vincendo insieme. A tavola eravamo tredici». Tredici? (sorride) «Sì, siamo scaramantici ma su altre cose». Quindi ve lo aspettavate... «Che vincesse no, che facesse una grande gara sì. Quella che ha fatto però è stata oltre, incredibile. L’ha gestita in modo perfetto. Sono orgoglioso della calma che riesce ad avere, della capacità di capire quando è il momento di attaccare e di effettuare i sorpassi in fretta».
"Importante restare con i piedi per terra"
È la vittoria che l’ha colpita di più? «La prima, in Cina, è sempre bella. Monaco è indimenticabile. Questa è storica». E l’ha mandato in fuga nel Mondiale. «Ora è importante restare con i piedi per terra. La realtà non deve mai scapparti di mano, perché per ottenere risultati non devi mai fermarti e adagiarti sugli allori». Si ricorda la prima volta che l’ha portato a Monza? «Forse aveva un anno, massimo due. Kimi è sempre stato in autodromo, di fatto è nato in autodromo. Ricordo che era nella pancia di sua mamma ed eravamo a Magny Cours per una gara del Mondiale Turismo con il nostro team. Ha sentito il rombo del motore e ha cominciato a scalciare». Kimi sottolinea sempre l’importanza di averla a fianco: quanto del suo dna gli ha trasmesso? «Questo non lo so. Sicuramente lui è più bravo di me. Io aveva del potenziale, lui l’ha dimostrato e sta facendo cose incredibili. Di sicuro nel suo dna non c’è quello di andare in pista per fare un risultato qualsiasi. E non è neppure nel mio. Tutti parlano della pressione come un problema, ma se non ce l’hai non puoi andare forte. In macchina bisogna avere la voglia di fare bene e di mettersi in gioco». Pensieri travolti dall’emozione sotto il podio... «Già, tanto. Fino alla lacrime. Ma chi, con una vittoria del genere e di fronte a un pubblico del genere, non piangerebbe?». E sua moglie? «Anche lei cantava e ballava. Ma visto farlo, non con me».