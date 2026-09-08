‘Concorso di colpa’, Vasseur firma il CID rosso. Confronto in Ferrari dopo il contatto Hamilton-Leclerc

TORINO - Basso profilo. A Maranello non viene neppure esaltata la vittoria notturna nella 6 Ore di Austin, e non solo perché arrivata per stessa ammissione di Coletta «con un po’ di fortuna» grazie alla rottura della Toyota #7 di Kobayashi, Conway, De Vries, che mantengono le vetta del mondiale piloti Endurance con Rast e Frijns, alfieri di una Bmw altrettanto ritirata. Il confronto tra Wec (anche quando si riapre la corsa rossa ai due titoli) e F1 fa male. E in Ferrari ringraziano Kimi Antonelli, perché il suo storico trionfo ha messo in secondo piano la debacle nel GP di casa. E che Charles Leclerc non si sia fatto male nel botto contro le barriere alla Parabolica. Un impatto da 15G di decelerazione che ha provocato al monegasco qualche problema di vista per fortuna subito superato. E gli esami neurologici hanno dato esito negativo. «Tutto ok» ha detto Charles in collegamento da casa con Maranello per il consueto debriefing del lunedì, nel quale piloti e tecnici analizzano nei dettagli la gara. Un GP d’Italia durato appena tre giri per Leclerc e di rabbia e lamentela per Lewis Hamilton, frustrato per l’incontro troppo ravvicinato con il compagno di squadra alla prima staccata, che gli è costato un’escursione e tante posizioni, e per la scelta contestata delle gomme medie.
Leclerc e Hamilton, il confronto dopo il GP d’Italia
Con gli ingegneri è stata una riunione molto tecnica. Non s’è parlato di quando successo al via e tanto meno delle dichiarazioni polemiche che hanno dipinto il quadro di una squadra spaccata, coi piloti divisi. Perché se Leclerc ha ammesso che «siamo andati oltre il limite», Hamilton ha rifiutato il plurale con un chiarissimo: «Alla prima curva non c’era un noi, io ero davanti e Charles mi ha spinto fuori». Con un messaggio molto forte per Fred Vasseur: «In Mercedes ci sono chiare regole d’ingaggio, qui no».
Ferrari, le regole di ingaggio tra Hamilton e Leclerc
Una problematica che il team principal francese ha voluto gestire personalmente al di fuori del debriefing tecnico, nel quale per altro sono stare riviste immagini e telemetrie. E ad Hamilton è stata spiegata la bontà delle scelta delle gomme, come dimostrato dal suo straordinario spunto alla seconda partenza che gli ha fatto recuperare molte posizioni. Una prima presa di posizione significativa. Se Lewis (già nei riflettori interni per i team radio molto polemici dell’Olanda) si aspettava di avere ragione, è stato smentito. E anche se non si conoscono i contenuti delle videochiamate tra Vasseur e i due piloti, sembra che a Lewis sia stato sottolineato quando in realtà a Maranello esistono regole di comportamento molto chiare, ovvero che i piloti sono liberi di correre a condizione che questo non pregiudichi il risultato della squadra. Quello che è successo domenica a pochi metri dal via. Non solo: il contatto fratricida è stato giudicato come un concorso di colpa. Hamilton poteva risparmiare un’entrata così dura al via, Leclerc rispondere meno cattivo.
Hamilton e Leclerc verso il GP di Madrid
Come l’ha presa l’inglese lo capiremo fra pochi giorni a Madrid, dove la squadra si ritroverà già domani per il debutto nel Circus della nuova pista spagnola caratterizzata dalla Monumental, la curva parabolica lunghissima (500 metri) e con grande pendenza. Ci sarà il primo faccia a faccia e giovedì le prime parole. Ieri, a differenza del dopo Olanda, Lewis non s’è scusato.
Il suo post era rivolto ai tifosi: «Abbiamo dato tutto, ma purtroppo non è bastato. Il sostegno ricevuto per tutta la settimana è stato incredibile. Per me e per la squadra significa moltissimo. Condividiamo questa passione con voi e continueremo a lottare insieme per riprenderci. Sono felice di sapere che Charles sta bene; siamo determinati a crescere e a puntare all’eccellenza, e continueremo a dare il massimo per ottenere i risultati che tutti voi meritate. Vi amo tutti».
TORINO - Basso profilo. A Maranello non viene neppure esaltata la vittoria notturna nella 6 Ore di Austin, e non solo perché arrivata per stessa ammissione di Coletta «con un po’ di fortuna» grazie alla rottura della Toyota #7 di Kobayashi, Conway, De Vries, che mantengono le vetta del mondiale piloti Endurance con Rast e Frijns, alfieri di una Bmw altrettanto ritirata. Il confronto tra Wec (anche quando si riapre la corsa rossa ai due titoli) e F1 fa male. E in Ferrari ringraziano Kimi Antonelli, perché il suo storico trionfo ha messo in secondo piano la debacle nel GP di casa. E che Charles Leclerc non si sia fatto male nel botto contro le barriere alla Parabolica. Un impatto da 15G di decelerazione che ha provocato al monegasco qualche problema di vista per fortuna subito superato. E gli esami neurologici hanno dato esito negativo. «Tutto ok» ha detto Charles in collegamento da casa con Maranello per il consueto debriefing del lunedì, nel quale piloti e tecnici analizzano nei dettagli la gara. Un GP d’Italia durato appena tre giri per Leclerc e di rabbia e lamentela per Lewis Hamilton, frustrato per l’incontro troppo ravvicinato con il compagno di squadra alla prima staccata, che gli è costato un’escursione e tante posizioni, e per la scelta contestata delle gomme medie.
Leclerc e Hamilton, il confronto dopo il GP d’Italia
Con gli ingegneri è stata una riunione molto tecnica. Non s’è parlato di quando successo al via e tanto meno delle dichiarazioni polemiche che hanno dipinto il quadro di una squadra spaccata, coi piloti divisi. Perché se Leclerc ha ammesso che «siamo andati oltre il limite», Hamilton ha rifiutato il plurale con un chiarissimo: «Alla prima curva non c’era un noi, io ero davanti e Charles mi ha spinto fuori». Con un messaggio molto forte per Fred Vasseur: «In Mercedes ci sono chiare regole d’ingaggio, qui no».