GP di Madrid, vantaggio Ferrari: possono arrivare delle belle sorprese…

Monza è ancora lì, nello specchietto retrovisore della Ferrari . Troppo vicina per essere dimenticata, troppo dolorosa per non essere archiviata in fretta. E così la Rossa lascia il Tempio della velocità con il sesto posto di Lewis Hamilton , un Charles Leclerc stordito dopo il violento impatto alla curva Alboreto e, come se non bastasse, qualche milione di ragioni in più per guardare con attenzione al muro dei box. Perché l'incidente di Leclerc non ha lasciato soltanto una Ferrari contro le barriere. Ha lasciato un conto. La power unit della SF-26, rimasta accesa a lungo dopo l'impatto, aveva fatto temere il peggio: un motore da sostituire, una penalità da scontare, magari una partenza dal fondo a Madrid. I controlli hanno però scongiurato la beffa. Il propulsore è riutilizzabile, il telaio non presenta danni strutturali e a essere cambiato sarà soltanto il cambio, senza penalità. Una buona notizia, dentro una storia che di buono ne aveva prodotto poco. Leclerc, del resto, arriva al Madring con una stagione che ha cominciato a presentargli il conto anche fuori dalla pista. Tre ritiri, due dei quali per incidente, a Monaco e Monza; l'errore nell'ultimo giro di Miami; gli episodi di qualifica a Monaco e Barcellona. Secondo le stime riportate nei giorni scorsi, i danni provocati dai suoi incidenti nel 2026 ammontano a circa 1,88 milioni di dollari: il dato più alto dell'intera griglia. Non è soltanto una questione di lamiera. È denaro che finisce nelle riparazioni e viene sottratto a un budget cap che, per una squadra impegnata a sviluppare una monoposto, pesa come un macigno.

Ferrari, Vasseur guarda avanti: «Siamo concentrati su Madrid»

A Maranello, insomma, si leccano le ferite. E provano a farlo senza perdere tempo. «Ci siamo lasciati Monza alle spalle e siamo completamente concentrati su Madrid», ha spiegato Frédéric Vasseur. La Rossa non può permettersi di abitare troppo a lungo nel passato. «Ogni nuovo weekend di gara rappresenta un'opportunità», aggiunge il team principal, indicando nel Madring una pagina tutta da scrivere. Pagina bianca, sì. Ma con qualche appunto già a margine. Leclerc e Lewis Hamilton, infatti, il nuovo circuito lo hanno già assaggiato il 9 luglio, durante il Filming Day Ferrari. Duecento chilometri complessivi, quanto consentito dal regolamento, con pneumatici dimostrativi. Abbastanza per riconoscere le curve, non certo per pretendere di conoscere una pista sulla quale, in gara, cambierà tutto: grip, temperature, pneumatici, assetto, traiettorie, sorpassi e persino la velocità con cui gli ingegneri saranno costretti a capire i propri errori.

Il Madring, 5,416 chilometri e 22 curve, mescola lunghi rettilinei, frenate importanti, tratti guidati, curve veloci e sezioni ricavate da strade normalmente aperte al traffico. Poi c'è lei, La Monumental: curva 12, una lunga piega semicircolare di circa 550 metri con un'inclinazione che arriva al 24 per cento. Una specie di firma sul circuito nuovo di zecca. Vasseur, però, invita a non cercare scorciatoie: «Sarà particolarmente importante adattarsi rapidamente e sfruttare al meglio ogni sessione». E ancora: «Dobbiamo affrontare il fine settimana una sessione alla volta, concentrarci su noi stessi e lavorare come squadra per massimizzare il potenziale di entrambe le vetture». Tradotto dal francese della F1: niente drammi, niente alibi, niente Monza ancora dentro la testa.

Kimi Antonelli sfida la Ferrari: a Madrid si riparte da zero

Il problema è che Monza, intanto, continua a bussare. Lo fa anche con una certa cattiveria, dalla porta accanto. Quella della Mercedes. La Stella a tre punte ha infatti celebrato il successo di Kimi Antonelli con una creatività social che aveva tutto il sapore della provocazione: un pilota italiano fenomenale e, dietro di lui, una Mercedes rossa. Antonelli, primo italiano a trionfare in Brianza dopo sessant'anni di attesa, da quel 1966 che ormai appartiene alla televisione in bianco e nero, capace di trasformare le lacrime del popolo ferrarista in sorrisi. Non proprio i sorrisi che Maranello avrebbe desiderato.

A Madrid, però, si parte da un foglio bianco. E per la Ferrari c’è la speranza di cambiare lo spartito, anche perché fare peggio di Monza è difficile. Dal canto suo, Antonelli arriva con lo spirito di chi vuol farsi un altro giro al Luna Park, portando a scuola tutti, George Russell in primis.