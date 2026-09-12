Norris in pole davanti ad Antonelli e Verstappen a Madrid! La posizione di Hamilton e Leclerc

Lando Norris si prende la pole di Madrid. Il pilota McLaren e campione del mondo in carica si accomoda sulla prima casella del Madring (3ª pole stagionale) precedendo sulla griglia di partenza del nuovo circuito del mondiale il leader della classifica Kimi Antonelli ( reduce dalla storica ed eroica rimonta di Monza ) e la Red Bull di Max Verstappen . Partiranno invece in 4ª e 5ª posizione le Ferrari di Lewis Hamilton e Charels Leclerc . Queste le parole dell'italiano al termine delle qualifiche: "Ho fatto di tutto per conquistare la pole position e pensavo di aver fatto un buon giro, ma poi questo ragazzo me l'ha portata via. È stata una qualifica intensa, ma nel complesso abbiamo fatto un buon lavoro e cercherò di fare di più domani". Così invece il vincitore delle qualifiche: "Sono sorpreso e scioccato dalla pole conquistata all'ultimo istante. È stato uno dei giri migliori della mia carriera. Sono felicissimo. Avevo una buona idea di cosa volevo fare, si trattava solo di capire se il mio cervello me l'avrebbe permesso... Uno di quei giri in cui guardi il tempo alla fine e pensi 'cavolo, è stato fantastico!'". Infine, il 4 volte iridato della Red Bull: "È stata un'ottima qualifica, essere al terzo posto per me è un grande risultato. La macchina era abbastanza buona, riuscivo ad attaccare le curve nel modo in cui mi piace. Abbiamo fatto un buon lavoro". Prossimo appuntamento con la gara di domenica 13: semafori verdi alle ore 15!

Vasseur: "Sarà una gara caotica"

Così il 7 volte campione del mondo ha commentato il risultato delle qualifiche: "Non mi sono sentito particolarmente vicino alla pole position, purtroppo - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Dopo il primo tentativo nel Q3 ero al primo posto, ma poi gli altri sono migliorati tanto. Sicuramente hanno qualcosa che noi non abbiamo. Avere un set in più di gomme non credo che sarà un grande vantaggio per noi". Questo invece il commento del monegasco: "Le sensazioni erano buone, cercheremo di massimizzare domenica. Sarà una gara difficile per la gestione gomme". Infine, il team principal della Rossa: "Quando sei in testa dopo il primo giro, l'obiettivo diventa la pole. Nel secondo giro, però, Hamilton ha commesso un piccolo errore alla prima curva. Leclerc è migliorato molto e ha fatto dei buoni giri, ma c'erano cinque-sei macchine in due decimi. Non era facile. Ora ci concentriamo su domani, sappiamo che sarà una gara caotica. Potrebbero esserci safety car e forse anche bandiere rosse. Per andare sul sicuro bisogna puntare a fare le cose al meglio, ma qui è molto difficile superare. Quando esci dal box rischi di restare dietro in eterno a delle macchine più lente. Qui è tutto nuovo, probabilmente avremo anche un'evoluzione della pista. Abbiamo dei dati, ma non è detto che siano così affidabili".

Gp Spagna: i risultati delle qualifiche