Diretta F1, il Gp di Spagna in tempo reale: Norris in pole, Antonelli e le Ferrari inseguono

Prima assoluta al Madring, nuova casa del Gp di Spagna. Reduci dal folle weekend di Monza, le monoposto si presentano al 14º appuntamento del mondiale con il defending champion Lando Norris in pole position. Alle sue spalle, il leader della classifica Kimi Antonelli, la Red Bull di Max Verstappen e a seguire le Ferrari di Lewis Hamilton (che nel Gran Premio spagnolo condivide con Michael Schumacher il primato di 6 trionfi) e di Charles Leclerc. Benvenuti alla diretta del Gp Spagna! Semafori verdi alle ore 15!
14:20
Vasseur: "Sarà una gara caotica"
Così il team principal della Rossa sul piazzamento delle Rosse nelle qualifiche: "Quando sei in testa dopo il primo giro, l'obiettivo diventa la pole. Nel secondo giro, però, Hamilton ha commesso un piccolo errore alla prima curva. Leclerc è migliorato molto e ha fatto dei buoni giri, ma c'erano cinque-sei macchine in due decimi. Non era facile. Ora ci concentriamo su domani, sappiamo che sarà una gara caotica. Potrebbero esserci safety car e forse anche bandiere rosse. Per andare sul sicuro bisogna puntare a fare le cose al meglio, ma qui è molto difficile superare. Quando esci dal box rischi di restare dietro in eterno a delle macchine più lente. Qui è tutto nuovo, probabilmente avremo anche un'evoluzione della pista. Abbiamo dei dati, ma non è detto che siano così affidabili".
14:15
Mourinho e Nadal nel box Ferrari
Ospiti speciali nel box Ferrari, dove le telecamere hanno ripreso l'allenatore del Real Madrid Jose Mourinho e il 22 campione Slam, maiorchino (nonché noto tifoso madridista) Rafa Nadal.
14:10
Hamilton: "Gli altri hanno qualcosa che noi non abbiamo"
Così il 7 volte campione del mondo ha commentato il risultato delle qualifiche: "Non mi sono sentito particolarmente vicino alla pole position, purtroppo - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Dopo il primo tentativo nel Q3 ero al primo posto, ma poi gli altri sono migliorati tanto. Sicuramente hanno qualcosa che noi non abbiamo. Avere un set in più di gomme non credo che sarà un grande vantaggio per noi". Questo invece il commento del monegasco: "Le sensazioni erano buone, cercheremo di massimizzare domenica. Sarà una gara difficile per la gestione gomme".
13:55
Tutte le info sul Madring
- Lunghezza tracciato: 5,4 km
- Lunghezza Gp: 307.8 km circa
- Giri Gp: 57
- Curve: 22
13:40
Madring, la nuova casa del Gp di Spagna
La Formula 1 si prepara a tagliare il nastro al circuito cittadino di Madrid, nuova casa del Gp di Spagna dopo 34 anni a Montmelo. Situato presso il polo fieristico IFEMA della capitale, il Madring è figlio delle menti italiane dello studio Dromo, la cui firma appare già a Yas Marina e negli ammodernamenti di Zandvoort e Spa-Francorchamps.
13:30
Gp Spagna: la griglia di partenza
1ª fila
Norris - 1:39.735
Antonelli - 1:31.835
2ª fila
Verstappen - 1:31.964
Hamilton - 1:32.013
3ª fila
Leclerc - 1:32.019
Russell - 1:32.149
4ª fila
Piastri - 1:32.294
Lawson - 1:32.316
5ª fila
Colapinto - 1:32.903
Lindblad - 1:33.041
6ª fila
Hulkenberg - 1:33.223
Bortoleto - 1:33.388
7ª fila
Ocon - 1:33.667
Gasly - 1:33.753
8ª fila
Tsunoda - 1:34.084
Albon - 1:35.532
9ª fila
Sainz - 1:35.312
Alonso - 1:35.388
10ª fila
Perez - 1:35.913
Bottas - 1:38.011
11ª fila
Bearman
Stroll