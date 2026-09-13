Diretta F1, il Gp di Spagna in tempo reale: Norris in pole, Antonelli e le Ferrari inseguono

14:20

Vasseur: "Sarà una gara caotica"

Così il team principal della Rossa sul piazzamento delle Rosse nelle qualifiche: "Quando sei in testa dopo il primo giro, l'obiettivo diventa la pole. Nel secondo giro, però, Hamilton ha commesso un piccolo errore alla prima curva. Leclerc è migliorato molto e ha fatto dei buoni giri, ma c'erano cinque-sei macchine in due decimi. Non era facile. Ora ci concentriamo su domani, sappiamo che sarà una gara caotica. Potrebbero esserci safety car e forse anche bandiere rosse. Per andare sul sicuro bisogna puntare a fare le cose al meglio, ma qui è molto difficile superare. Quando esci dal box rischi di restare dietro in eterno a delle macchine più lente. Qui è tutto nuovo, probabilmente avremo anche un'evoluzione della pista. Abbiamo dei dati, ma non è detto che siano così affidabili".

14:15

Mourinho e Nadal nel box Ferrari

Ospiti speciali nel box Ferrari, dove le telecamere hanno ripreso l'allenatore del Real Madrid Jose Mourinho e il 22 campione Slam, maiorchino (nonché noto tifoso madridista) Rafa Nadal.

14:10

Hamilton: "Gli altri hanno qualcosa che noi non abbiamo"

Così il 7 volte campione del mondo ha commentato il risultato delle qualifiche: "Non mi sono sentito particolarmente vicino alla pole position, purtroppo - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Dopo il primo tentativo nel Q3 ero al primo posto, ma poi gli altri sono migliorati tanto. Sicuramente hanno qualcosa che noi non abbiamo. Avere un set in più di gomme non credo che sarà un grande vantaggio per noi". Questo invece il commento del monegasco: "Le sensazioni erano buone, cercheremo di massimizzare domenica. Sarà una gara difficile per la gestione gomme".

13:55

Tutte le info sul Madring

Lunghezza tracciato : 5,4 km

: 5,4 km Lunghezza Gp : 307.8 km circa

: 307.8 km circa Giri Gp : 57

: 57 Curve: 22

13:40

Madring, la nuova casa del Gp di Spagna

La Formula 1 si prepara a tagliare il nastro al circuito cittadino di Madrid, nuova casa del Gp di Spagna dopo 34 anni a Montmelo. Situato presso il polo fieristico IFEMA della capitale, il Madring è figlio delle menti italiane dello studio Dromo, la cui firma appare già a Yas Marina e negli ammodernamenti di Zandvoort e Spa-Francorchamps.

13:30

Gp Spagna: la griglia di partenza

1ª fila

Norris - 1:39.735

Antonelli - 1:31.835

2ª fila

Verstappen - 1:31.964

Hamilton - 1:32.013

3ª fila

Leclerc - 1:32.019

Russell - 1:32.149

4ª fila

Piastri - 1:32.294

Lawson - 1:32.316

5ª fila

Colapinto - 1:32.903

Lindblad - 1:33.041

6ª fila

Hulkenberg - 1:33.223

Bortoleto - 1:33.388

7ª fila

Ocon - 1:33.667

Gasly - 1:33.753

8ª fila

Tsunoda - 1:34.084

Albon - 1:35.532

9ª fila

Sainz - 1:35.312

Alonso - 1:35.388

10ª fila

Perez - 1:35.913

Bottas - 1:38.011

11ª fila

Bearman

Stroll

Circuito de Madring, Madrid, Spagna.