Leclerc, Ferrari da “aspetta e spera”: c'è una grande contraddizione

La Ferrari lascia Madrid con un quarto posto che, preso da solo, racconta poco. Se lo si aggiunge al conto delle ultime gare, invece, racconta già qualcosa di più: per la quarta volta consecutiva la Rossa non sale sul podio. Eppure, il GP di Spagna non è stato l'ennesimo processo alla competitività della SF-26. È stata la fotografia di un paradosso: una macchina che in gara sembra avere le qualità per stare con i migliori, ma che continua a compromettere il proprio destino quando conta il cronometro del sabato.
Ferrari, il problema
Qual è, davvero, il problema della Ferrari? La risposta non è che la macchina sia lenta. Charles Leclerc ha condotto la gara per 35 dei 57 giri, sfruttando una strategia alternativa con le gomme hard e una Virtual Safety Car arrivata troppo presto per trasformare quella scelta in un colpo di genio. «Abbiamo fatto due gare in una» ha sintetizzato Fred Vasseur.
Una in cui una seconda neutralizzazione avrebbe potuto portare Leclerc a giocarsi la vittoria; l'altra, quella reale, nella quale la Ferrari ha dovuto accontentarsi del quarto posto. La strategia di Leclerc aveva una logica precisa: diversificare e allungare lo stint, sperando in una Safety o in una bandiera rossa.
Leclerc: "Paghiamo il ritmo in qualifica"
«Se dovessi rifare la gara, farei esattamente la stessa cosa» ha detto il monegasco. Il problema è che quella porta non si è aperta. E allora si torna al sabato. «Paghiamo il nostro ritmo in qualifica». Perché partire indietro, su una pista nella quale sorpassare è complicato, significa trasformare una buona domenica in una rincorsa. «Credo che la nostra vettura sia molto forte in gara, ma dobbiamo ca pire come sbloccare più prestazione in qualifica» aggiunge Leclerc. Il ritiro di Lewis Hamilton rende il bilancio ancora più amaro.
Il britannico era riuscito a portarsi al terzo posto dopo le convulse fasi iniziali. Poi, il pedale del freno ha fatto uno “scalino” e, entrando in curva 5, la macchina ha smesso di frenare. «Fine della storia» ha raccontato Hamilton. Ed è arrivato il suo primo zero stagionale. Eppure, proprio Lewis, ha lasciato una delle fotografie più interessanti del fine settimana spagnolo: «La macchina era grandiosa, avevamo la possibilità di sfi dare chi avevamo davanti, per le prime due posizioni». Vasseur, oltretutto, ha confermato la stessa lettura: «Penso che se ci è mancato qualcosa non sia stato in gara, ma un pochino a Monza e un pochino in qualifica qui».
La contraddizione Ferrari
Se il problema è trasformare la prestazione in posizione, la questione diventa più sottile. La Ferrari, oggi, sembra avere una macchina che sa correre meglio di quanto sappia qualificarsi. Il che fa sorridere, perché si tratta di una contraddizione quasi filosofica: puoi avere il passo per vincere una gara, ma se non riesci a partire davanti devi aspettare che la gara ti venga incontro.
A Madrid non è successo. Il quarto podio mancato consecutivo è dunque il sintomo di un limite che la Scuderia deve risolvere prima che una macchina competitiva diventi una stagione incompiuta. La notizia è che la Ferrari non sembra lontana dalla soluzione, anche se, come dice Leclerc, non arriverà «in tempi brevi». La SF26 ha dimostrato di avere velocità: le è mancata ancora una volta la posizione. E in Formula 1, troppo spesso, è proprio la differenza tra le due cose a decidere chi sale sul podio.
La Ferrari lascia Madrid con un quarto posto che, preso da solo, racconta poco. Se lo si aggiunge al conto delle ultime gare, invece, racconta già qualcosa di più: per la quarta volta consecutiva la Rossa non sale sul podio. Eppure, il GP di Spagna non è stato l'ennesimo processo alla competitività della SF-26. È stata la fotografia di un paradosso: una macchina che in gara sembra avere le qualità per stare con i migliori, ma che continua a compromettere il proprio destino quando conta il cronometro del sabato.
Ferrari, il problema
Qual è, davvero, il problema della Ferrari? La risposta non è che la macchina sia lenta. Charles Leclerc ha condotto la gara per 35 dei 57 giri, sfruttando una strategia alternativa con le gomme hard e una Virtual Safety Car arrivata troppo presto per trasformare quella scelta in un colpo di genio. «Abbiamo fatto due gare in una» ha sintetizzato Fred Vasseur.
Una in cui una seconda neutralizzazione avrebbe potuto portare Leclerc a giocarsi la vittoria; l'altra, quella reale, nella quale la Ferrari ha dovuto accontentarsi del quarto posto. La strategia di Leclerc aveva una logica precisa: diversificare e allungare lo stint, sperando in una Safety o in una bandiera rossa.