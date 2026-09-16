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Formula 1 2027, calendario ufficiale: quando e dove si corre il primo GP e il numero di Sprint Race

Confermata l'agenda di 24 gare con il ritorno in Portogallo e Turchia. Ecco tutte le date del prossimo mondiale
3 min
f1 calendario 2027ferrariFormula 1

La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027: confermato il numero di 24 gare, con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain (dove si svolgeranno anche i test pre stagione). Sale a 10 il numero delle Sprint Race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda (contratto scaduto) e Barcellona che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro, invece, il Portogallo (18-20 giugno) e la Turchia (1-3 ottobre). La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir, si svolgeranno anche i test pre stagione dal 24 al 27 febbraio.

F1 2027: il calendario

  1. GP Bahrain - 12-14 marzo, Sakhir (Sprint)
  2. GP Arabia Saudita - 19-21 marzo, Jeddah
  3. GP Australia - 2-4 aprile, Melbourne (Sprint)
  4. GP Giappone - 9-11 aprile, Suzuka (Sprint)
  5. GP Cina - 16-18 aprile, Shanghai
  6. GP USA - 30 aprile-2 maggio, Miami
  7. GP Canada - 21-23 maggio, Montréal (Sprint)
  8. GP Monaco - 4-6 giugno, Monaco (Sprint)
  9. GP Portogallo - 18-20 giugno, Portimão
  10. GP Gran Bretagna - 2-4 luglio, Silverstone (Sprint)
  11. GP Austria - 9-11 luglio, Spielberg
  12. GP Belgio - 23-25 luglio, Spa-Francorchamps
  13. GP Ungheria - 30 luglio-1 agosto, Budapest
  14. GP Italia - 3-5 settembre, Monza (Sprint)
  15. GP Spagna - 10-12 settembre, Madrid
  16. GP Azerbaigian - 24-26 settembre, Baku
  17. GP Turchia - 1-3 ottobre, Istanbul
  18. GP Singapore - 8-10 ottobre, Singapore
  19. GP USA - 22-24 ottobre, Austin
  20. GP Messico - 29-31 ottobre, Città del Messico
  21. GP Brasile - 5-7 novembre, São Paulo (Sprint)
  22. GP USA - 18-20 novembre, Las Vegas
  23. GP Qatar - 3-5 dicembre, Lusail (Sprint)
  24. GP Abu Dhabi - 10-12 dicembre, Yas Marina (Sprint)

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