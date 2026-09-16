Formula 1 2027, calendario ufficiale: quando e dove si corre il primo GP e il numero di Sprint Race

La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027: confermato il numero di 24 gare, con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain (dove si svolgeranno anche i test pre stagione). Sale a 10 il numero delle Sprint Race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda (contratto scaduto) e Barcellona che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro, invece, il Portogallo (18-20 giugno) e la Turchia (1-3 ottobre). La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir, si svolgeranno anche i test pre stagione dal 24 al 27 febbraio.