Formula 1 2027, calendario ufficiale: quando e dove si corre il primo GP e il numero di Sprint Race

La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027: confermato il numero di 24 gare, con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain (dove si svolgeranno anche i test pre stagione). Sale a 10 il numero delle Sprint Race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda (contratto scaduto) e Barcellona che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro, invece, il Portogallo (18-20 giugno) e la Turchia (1-3 ottobre). La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir, si svolgeranno anche i test pre stagione dal 24 al 27 febbraio.
F1 2027: il calendario
- GP Bahrain - 12-14 marzo, Sakhir (Sprint)
- GP Arabia Saudita - 19-21 marzo, Jeddah
- GP Australia - 2-4 aprile, Melbourne (Sprint)
- GP Giappone - 9-11 aprile, Suzuka (Sprint)
- GP Cina - 16-18 aprile, Shanghai
- GP USA - 30 aprile-2 maggio, Miami
- GP Canada - 21-23 maggio, Montréal (Sprint)
- GP Monaco - 4-6 giugno, Monaco (Sprint)
- GP Portogallo - 18-20 giugno, Portimão
- GP Gran Bretagna - 2-4 luglio, Silverstone (Sprint)
- GP Austria - 9-11 luglio, Spielberg
- GP Belgio - 23-25 luglio, Spa-Francorchamps
- GP Ungheria - 30 luglio-1 agosto, Budapest
- GP Italia - 3-5 settembre, Monza (Sprint)
- GP Spagna - 10-12 settembre, Madrid
- GP Azerbaigian - 24-26 settembre, Baku
- GP Turchia - 1-3 ottobre, Istanbul
- GP Singapore - 8-10 ottobre, Singapore
- GP USA - 22-24 ottobre, Austin
- GP Messico - 29-31 ottobre, Città del Messico
- GP Brasile - 5-7 novembre, São Paulo (Sprint)
- GP USA - 18-20 novembre, Las Vegas
- GP Qatar - 3-5 dicembre, Lusail (Sprint)
- GP Abu Dhabi - 10-12 dicembre, Yas Marina (Sprint)