Gp Baku: Russell domina nelle libere. Antonelli in ritardo: le posizioni delle Ferrari
George Russell si conferma il più veloce del giovedì nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1, 15º appuntamento del mondiale in programma alle ore 13 italiane di sabato 26 settembre, giorno in cui i locali celebrano il ricordo caduti della guerra del Nagorno-Karabakh. L'alfiere della Mercedes, infatti, ferma il cronometro a 1'43"347 mettendosi alle spalle il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, che accusa un ritardo di +0"552. Terzo crono per la Red Bull di Max Verstappen (+0"827), che ha un buon ritmo, anche se nettamente inferiore rispetto alle frecce d'argento. Così il pilota italiano: "Abbiamo cercato di fare il massimo con quello che avevamo. Ho perso parecchi giri nelle prove libere 1, e anche una parte delle FP2, questo non è l'ideale soprattutto in un circuito cittadino. Nel complesso, però, mi pare che sia stata una buona sessione. Mi sono sentito piuttosto bene in macchina. Ci sono aspetti su cui lavorare, ma guardiamo a domani".
Ferrari in 4ª e 5ª posizione
Le Ferrari di Charles Leclerc (+1"126) e di Lewis Hamilton (+1"318) chiudono rispettivamente in quarta e quinta posizione, ma sono molto lontane dalla vetta. Lando Norris, dopo una mattinata in ombra, risale fino al sesto posto; l'altra McLaren di Oscar Piastri, invece, è ottava, alle spalle dell'Alpine di Pierre Gasly.Domani alle 10.30 via alle FP3; mentre alle 14 ci saranno le qualifiche. Questi i migliori tempi al termine della prima giornata di prove libere (FP1 ed FP2) del Gp di Azerbaijan:
1ª Sessione (FP1)
- George Russell (Gbr) Mercedes 1'45"387
- Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'45"787
- Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'45"791
- Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1'45"824
- Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1'46"265
- Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'46"398
- Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1 me'46"440
- Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1'46"601
- Esteban Ocon (Fra) Haas 1'46"624
- Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1'46"688
2ª Sessione (FP2)
- George Russell (Gbr) Mercedes 1'43"347
- Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1'43"899
- Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'44"174
- Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'44"473
- Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1'44"665
- Lando Norris (Gbr) McLaren 1'44"831
- Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'44"843
- Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'44"857
- Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1'44"868
- Esteban Ocon (Fra) Haas 1'45"290
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS