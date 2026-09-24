Gp Baku: Russell domina nelle libere. Antonelli in ritardo: le posizioni delle Ferrari

George Russell si conferma il più veloce del giovedì nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1, 15º appuntamento del mondiale in programma alle ore 13 italiane di sabato 26 settembre, giorno in cui i locali celebrano il ricordo caduti della guerra del Nagorno-Karabakh. L'alfiere della Mercedes, infatti, ferma il cronometro a 1'43"347 mettendosi alle spalle il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, che accusa un ritardo di +0"552. Terzo crono per la Red Bull di Max Verstappen (+0"827), che ha un buon ritmo, anche se nettamente inferiore rispetto alle frecce d'argento. Così il pilota italiano: "Abbiamo cercato di fare il massimo con quello che avevamo. Ho perso parecchi giri nelle prove libere 1, e anche una parte delle FP2, questo non è l'ideale soprattutto in un circuito cittadino. Nel complesso, però, mi pare che sia stata una buona sessione. Mi sono sentito piuttosto bene in macchina. Ci sono aspetti su cui lavorare, ma guardiamo a domani".